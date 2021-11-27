التنمية المحلية تعلن الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بلقاح كورونا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة انتهت من تطعيم العاملين بها بلقاح كورونا بواسطة القوافل الطبية التي وفرتها وزارة الصحة داخل الديوان العام للتيسير على العاملين.

اتباع كل الإجراءات الوقائية ضد كورونا

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتم اتباع كل الإجراءات الوقائية من أجل سلامة المواطنين، ولا تهاون في تطبيق أي قرارات صادرة عن وزارة الصحة واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا من أجل الصالح العام وحماية المواطنين من خطر الفيروس.

منع دخول المواطنين إلى المصالح الحكومية.. الأربعاء المقبل

وأضاف: «الوزارة ملتزمة بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمنع دخول المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى المصالح الحكومية والوزارات بداية من الأربعاء المقبل الموافق 1 ديسمبر».

وأوضح أن وزارة التنمية المحلية بداية من أول الشهر المقبل بصدد منع أي شخص لم يأخذ تطعيم كورونا من دخول الوزارة أو الهيئات التابعة لها، وأيضا دواوين المحافظات والأحياء والمدن والمراكز التكنولوجية، وبالتالي يصعب حصوله على الخدمة.

تطعيم العاملين

وفي سياق متصل، تواصل وزارة التنمية المحلية التنسيق مع المحافظات لمتابعة تطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والورش وفق المواعيد الشتوية، بالإضافة إلى استمرار حظر الشيشة داخل المقاهي والمطاعم واتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين، مع التشديد على أعمال النظافة والتعقيم المنشآت والمصالح الحكومية من أجل سلامة الجميع والحد من انتشار الفيروس.