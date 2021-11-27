دنيا سمير غانم تشارك في اليوم العالمي للطفل: «جربوا يعيشوا حلمهم» (صور)

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم في احتفالية اليوم العالمي للطفل، إذ نشرت دنيا مجموعة صور من الاحتفالية عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «النهارده وأنا بشارك الأطفال المصريين وغير المصريين سعادتهم بإنهم يتعلموا حاجة جديدة ويجربوا يعيشوا حلمهم في يوم تثقيفي ترفيهي».

وأضافت «‎حسيت أد إيه براءة الطفولة بتعكس معاني الحب والقبول بينا وبين بعض، يا ريت نفضل دايماً نأكد لولادنا ونساعدهم على إنهم يحتفظوا طول حياتهم بالمشاعر والقيم الجميلة دي ونتعامل إحنا كمان مع كل الأطفال في حياتنا بحب وبدون تمييز».

دنيا سمير غانم في رحلة سفاري

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورا بصحبة زوجها، خلال قيامهما برحلة «سفاري» في الفيوم.

وقبل ساعات من سفرها نشرت دنيا، صورة تجمع والديها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها: «اللهم في يوم الجمعة ارحمهما يا رب وأسعدهما وأكرمهما بكرمك وعطائك ورحمتك واجعلهما مطمئنين منعمين بجنتك»، مختتمة حديثها، بمطالبة الجمهور بالدعاء لهما، وقراءة سورة الفاتحة.

دنيا تحتفل بآخر أعمال والدتها

كما حرصت دنيا على الاحتفال بآخر أعمال والدتها، حيث نشرت عددا من الصور من العرض الخاص لفيلم «فرق خبرة» عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام».

وعلقت عليها قائلة: «ألف مبروك فيلم (فرق خبرة) بالتوفيق يا رب لكل صناع الفيلم الله يرحمك يا أمي».

فيلم «فرق خبرة»، هو بطولة دلال عبد العزيز ومحمد الشرنوبي وهدى المفتي ومحمود البزاوي وطه الدسوقي وسينتيا خليفة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب.