دنيا سمير غانم تودع أحزانها برحلة سفاري للفيوم بصحبة زوجها (صور)

يبدو أن الفنانة دنيا سمير غانم، ودعت أخيرا أحزانها، عقب وفاة والديها بفيروس كورونا، حيث نشرت عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورا بصحبة زوجها، خلال قيامها برحلة «سفاري» في الفيوم.

وأطلت دنيا سمير غانم، خلال الرحلة، بـ«تي شيرت» أبيض اللون، معبرا عن مغادرتها مرحلة الحزن الطويلة، وظهرت بصحبة صديقاتها تارة، وزوجها تارة أخرى.

دنيا سمير غانم تدعو لوالديها

ورغم ذهابها في رحلة سفاري، إلا أنها لم تنسَ والديها، حيث نشرت دنيا، منذ ساعات، صورة والدها ووالدتها معا، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها: «اللهم في يوم الجمعة ارحمهما يا رب واسعدهما واكرمهما بكرمك وعطائك ورحمتك واجعلهما مطمئنين منعمين بجنتك»، مختتمة حديثها، بمطالبة الجمهور بالدعاء لهما، وقراءة سورة الفاتحة.

دنيا تحتفل بآخر أعمال والدتها

كما نشرت دنيا سمير غانم، عددا من الصور من العرض الخاص لفيلم «فرق خبرة» عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام». وعلقت عليها قائلة «ألف مبروك فيلم فرق خبرة بالتوفيق يارب لكل صناع الفيلم الله يرحمك يا أمي».

وتضمنت الصور التي نشرتها دنيا، الفنان محمد الشرنوبي، وهدى المفتي، وطه الدسوقي، وهم يحملون صورة عليها بوستر فيلم «فرق الخبرة»، وتتصدره الفنانة دلال عبد العزيز، حيث إنه يُعد آخر أعمالها الفنية التي صورتها في السينما قبل وفاتها.

فيلم «فرق خبرة»، هو بطولة دلال عبد العزيز ومحمد الشرنوبي وهدى المفتي ومحمود البزاوي وطه الدسوقي وسينتيا خليفة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب.

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي قدمتها دلال عبد العزيز في الدراما مسلسل «ملوك الجدعنة»، التي شاركت فيه بجانب عمرو سعد ومصطفي شعبان وياسمين رئيس ورانيا يوسف ويوسف شعبان وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ورشة عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى.