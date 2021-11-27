نيللي تبدي إعجابها بـ دنيا سمير غانم: الأقرب لي في عالم الفوازير

عبّرت الفنانة الكبيرة نيللي عن إعجابها بالفنانة دنيا سمير غانم، مضيفة أنَّها تراها امتدادًا لها في عالم الفوازير، موضحة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، بعد تكريمها في افتتاح الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي، مساء أمس، أن الفنانة الشابة لديها مقومات تمكّنها من تقديم الفوازير، باعتبارها فنانة شاملة.

دنيا سمير غانم تتخلى عن ملابس الحداد في الفيوم: «مصر أجمل بلد في العالم»

وخرجت الفنانة دنيا سمير غانم للظهور للمرة الأولى بعد حالة الحداد على وفاة والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث ظهرت برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان وعدد من صديقتها في أثناء رحلة في وداي الريان بالفيوم، وشاركت جمهورها مجموعة من الصور عبر خاصية «ستوري» عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة: «مصرنا الحبيبة.. يا بلدنا يا أجمل بلد في العالم».

ولاقت صور الفنانة الشابة تفاعلًا كبيرًا بين جمهورها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعتبر المرة الأولى التي تظهر فيها دون ملابس الحداد خلال الفترة الأخيرة التي تلت رحيل والديها.

دنيا بعد رحيل والديها: «الجمهور بقي عيلتنا وإخواتنا»

وغابت دنيا عن الأنظار بعد رحيل والديها المتلاحق، وظهرت في المرة الأولى بعد الوفاة في أثناء استلام تكريمهما في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، وألقت كلمة وجهت فيها الشكر إلى إدارة المهرجان والجمهور، ونشرت صور من إطلالتها معلقة: «رجوعا لليوم العاطفي اللي خلاني أحس بأنني محبوبة ومدعومة من كل الناس اللي حواليا، وبالذات من الجمهور العظيم اللي أصبح عيلتنا وإخواتنا وأهلنا».

ونجحت دنيا على مدار مسيرة مهنية ليست طويلة في تقديم نفسها كفانة شاملة تجيد الغناء والتمثيل، إضافة إلى الرقص الاستعراضي، ويراها الجمهور واحدة من أبرز نجمات جيلها لتقديم الفوازير.