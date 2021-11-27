دنيا سمير غانم تهنئ «نيللي» على تكريمها.. وتفجر مفاجأة عن سمير صبري

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على تقديم التهنئة للفنانة نيللي، بعد تكريمها أمس، بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

دنيا سمير غانم تهنئ نيللي على تكريمها بمهرجان القاهرة

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة للفنانة نيللي، وقدمت التهنئة لها قائلة: «الأيقونة العظيمة نيللي.. ألف مبروك تكريمك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أسعدتي الوطن العربي كله بجمالك وروحك الطفولية الدائمة ما شاء الله ورشاقتك وأناقتك».

واستطردت: «لما اتسألتي مين أكتر حد بيضحكك قولتي سمير غانم، طبعا أثرتي فيا جدا وابتسمت وبكيت في نفس الوقت، لكن حسيت إنه هيفضل موجود جوانا كلنا بأعماله وبروحه المبهجة ربنا يرحمه يا رب، بشكرك إنك خلتينا نشوفك، نورتي الدنيا وكنتي وحشانا أوي».

دنيا سمير غانم تفجر مفاجأة عن سمير صبري

كما حرصت دنيا سمير غانم، على توجيه الشكر إلى الفنان سمير صبري، لأنه صاحب الفضل في ظهورها قائلة: «الأستاذ سمير صبري أبهرتنا بحضورك وخفة دمك كالعادة وحبك ودعمك الدائم لزملائك من كل الأجيال، ويمكن دي معلومة ناس كتير مايعرفوهاش، وهي إني أول مرة غنيت في إنترفيو في حياتي كان مع أستاذ سمير صبري في برنامجه الذي لن يتكرر (هذا المساء)، والمرة الثانية في ظهوري معه في البرنامج نفسه، بردو غنيت، ومن الحلقة دي شافني الأستاذ المؤلف مجدي صابر والأستاذ المخرج العملاق محمد فاضل».

وأَضافت: «مثلت في مسلسل للعدالة وجود كثيرة، مع أستاذنا كلنا النجم يحيى الفخراني وأعظم أم وفنانة النجمة دلال عبدالعزيز، والقديرة رجاء الجداوي، اللي عمرنا ماهننساها ربنا يرحمهم یا رب وزميلي العزيز جدا الفنان أحمد زاهر، ومجموعة كبيرة من النجوم اللي اتشرفت بالعمل معاهم في بداية مشواري الفني».

دنيا سمير غانم تشكر جمهورها

واختتمت دنيا سمير غانم حديثها، قائلة: «آسفة إني بطول عليكم ولكن استحملوني في المرحلة دي من حياتي، اتعلمت إني لو حسيت إحساس صادق ناحية أي حد إني لازم أعبر عنه فورا، لأن ده شيء، هيسعدني أنا أولا قبل ما يسعده.. شكرا للجمهور العظيم اللي بيستحملني وبيستحمل كل مشاعري لأنهم أهلي».