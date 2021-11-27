مفاجأة في واقعة اتهام عامل بهتك عرض طفلة المعادي: ظهور ضحيتين جديدتين

كشف خليفة أحمد، محامي الطفلة ضحية هتك العرض على يد عامل أسانسير داخل مدرستها الخاصة بالمعادي، مفاجآت جديدة بالواقعة، حيث أكد أن النيابة استمعت اليوم السبت إلى أقوال ضحيتين جديدتين لعامل مدرسة المعادي بعدما وجهت أسرتاهما للمتهم تهمة هتك عرض طفلتيهما داخل المدرسة.

ظهور ضحيتين جديدتين

وأضاف محامي الطفلة الضحية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعمار الضحيتين الجديدتين، إحداهما 3 أعوام ونصف، والأخرى 5 أعوام، واتهمت أسرتاهما المتهم بالتعدي على الطفلتين بنفس الطريقة التي تعدى بها على الطفلة الأولى صاحبة الـ 3 أعوام، حيث يأخذ متعلقاتهما الشخصية، وفي اليوم التالي يخبرهما بأنها معه، ليستدرج ضحاياه إلى داخل حمام المدرسة ويعتدي عليهم، مشيرًا الى أن الضحايا أخبروا أهاليهم بما حدث معهم من المتهم.

وكانت «الوطن» انفردت بنشر صورة عامل الأسانسير صاحب الـ 50 عامًا، والمتهم بهتك عرض طفلة بمرحلة ما قبل الحضانة داخل حمام المدرسة.

الواقعة بدأت بمحضر بقسم شرطة المعادي من أحد الأشخاص يتهم عاملا بالمدرسة ويدعى «ع» ويبلغ من العمر 50 عامًا، لقيامه بهتك عرض طفلته، وتم ضبط المتهم وحُرر محضر حمل رقم 18581 جنح المعادي، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

التقرير الطبي للطفلة الضحية الأولى أوضح إصابة الطفلة باحمرار في أماكن حساسة، وعند عرض المتهم على الطفلة تعرفت عليه، ووجهت النيابة للمتهم تهمة هتك عرض المجني عليها.