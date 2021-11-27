ممثلو الشركة القابضة للمياه يتفقدون المدرسة الفنية بأسيوط

تفقد العميد خالد المهدي، المشرف العام على المدارس الفنية للمياه على مستوى الشركات التابعة للشركة القابضة للمياه، المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد

رافق العميد خلال الجولة عدد من مسؤولي الشركة ومسؤولي مديرية التربية والتعليم وممثلي التعليم الفني وبعض المعلمين بالمدرسة.

وشملت جولة المرور جميع التجهيزات المزودة بها المدرسة، من فصول وورش ومعامل تم تجهيزها بواسطة شركة مياه أسيوط.

الالتزام بالضوابط واللوائح الداخلية الخاصة بالمدرسة

وتابع ممثلو الشركة القابضة والوفد المرافق مدى الالتزام بالضوابط واللوائح الداخلية الخاصة بالمدرسة على كل الأصعدة، باعتبار أن العملية التعليمية الناجحة أساسها وضوح الهدف وبذل كافة الجهود للوصول بالطلاب إلي ما تصبو إليه الاستراتيجية التنموية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي تولي اهتماماً كبيراً للتعليم الفني في ضوء توجيهات القيادة السياسية، والتي تسعي إلى تحقيق طفرة جديدة في التعليم الفني، وفتح فرص غير مسبوقه لتخريج جيل جديد ذو مهارة عالية تساير المعايير القومية والدولية التي تنسجم مع متطلبات سوق العمل.

جلسة نقاشية لمراجعة أهم الملاحظات والضوابط

وفى سياق متصل، عقد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة جلسة نقاشية عقب جولة المرور لمراجعة أهم الملاحظات والضوابط واللوائح التي تقوم عليها العملية التعليمية بالمدرسة، حتى تتمكن من تحقيق خدمه تعليمية مميزة لمحافظة أسيوط وعدد من المحافظات المجاورة لها في جنوب الصعيد.