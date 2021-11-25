السجن 10 سنوات لمدرس هتك عرض طفلة في نهار رمضان بالغربية

عاقبت محكمة جنايات المحلة الكبرى، اليوم، مدرس لغة عربية بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالتحرش وهتك عرض الطفلة «نورهان. ا. ش»، 8 سنوات، والتلميذة في الصف الثالث الابتدائي.

هتك عرض الطفلة

تعود أحداث الواقعة إلى إخطار تلقاه اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، من مأمور مركز شرطة قطور، بورود بلاغ من والد الطفلة «أحمد.ش»، يتهم فيه «سعيد.خ»، مدرس لغة عربية، بهتك عرض طفلته، حيث استدرجها لمنزله، وتبين وجود دماء في ملابسها الداخلية، وبسؤالها أفادت بأن هذا الشخص هو من فعل ذلك، وضُبط المتهم، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وإحالة القضية إلى محكمة جنايات المحلة، وبعد تداول القضية قررت معاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.

وكشفت مصادر أمنية، أن الكاميرات المتواجدة في مكان الواقعة بينت دخول المتهم والطفلة إلى المنزل، واستغرق تواجدهما داخله نحو نصف ساعة وخمس دقائق، قبل أن يخرجا، وأمرت النيابة العامة، بتحويل الطفلة إلى الطب الشرعي للكشف الطبي عليها.

التحريات: خان الأمانة في نهار رمضان

وقرر قاضي معارضات جنح مركز قطور، تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأثبتت التحريات صحة الواقعة وأن المتهم خان الأمانة، التي أؤتمن عليها وضرب بعرض الحائط أصول الدين والعادات والتقاليد والأعراف، وقام بهتك عرض الطفلة في نهار شهر رمضان بعد أن قام باستدراجها إلى منزله بصفته المعلم الخاص بها، وهتك عرضها.

وكشف التقرير الطبي بمستشفى قطور المركزي،، أنه بالكشف الظاهري على الطفلة، وبالعرض على طبيب النساء والتوليد، تبين وجود كدمة ونزيف، وأوصى الطبيب في تقريره بالعرض، على الطب الشرعي، الذي أثبت هتك عرض الطفلة، وتبين وجود تمزق حديث مصحوب بكدمة ما يشير إلى تعرضها إلى هتك عرض.