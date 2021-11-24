الجمهور يدعم حمو بيكا بعد هجوم هاني شاكر عليه: «أنت سالك»

تلقى مؤدي المهرجانات حمو بيكا، دعما كبيرا من جمهوره، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عقب الفيديو الذي نشره، مساء اليوم، ردا على نقيب الموسيقيين هاني شاكر.

وقال أحد المتابعين: «ربنا معاك يا حمو، أنت سالك وربنا هيكرمك»، وأضاف آخر: «أنا واحد من الناس مش بسمعك كتير بس أنت عندك حق، كل واحد حر يسمع مين وميسمعش مين».

وأضاف حساب آخر: «المفروض تدوهم فرصة أكبر من كده عشان الناس دي محبوبة جدا»، وتابع آخر: «الصراحة وجعني الحق يقال غيرانين منهم عشان محبوبين وعملوا فلوس».

حمو بيكا يرد على هاني شاكر

ورد حمو بيكا، خلال فيديو، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، على هاني شاكر، الذي هاجمه خلال مؤتمر صحفي، قائلا: «كل إخواتي وحبايبي كلمتين لقيت ندوة كبيرة معمولة، فيها فنانين، واحد اسمه تامر عبد المنعم، وقال مش هتكلم غير لما الناس تنزل من على المسرح، المكان اللي عليه الندوة اسمه المنصة متقولش مسرح أنت مش واقف تغني».

وأضاف: «أنت بتتكلم باسم مصر، أنا مصري وبحمل هوية مصرية، وعندي ولاء أكتر منكوا في البلد دي، البلد فيها قانون وهناخد حقنا بالقانون، ملكش أنك تمنعني، وفيه تصريح طالع من عندهم أننا نغني خارج مصر ليه؟، البلد فيها حرية».

حمو بيكا: احنا بنتكرم بره

وتابع: «احنا بنطلع بره بنتكرم انتوا بتحرمونا بالإهانة والشتيمة والبهدلة، ارحمونا شوية احنا عملنا ايه لكل ده، قدمت أوراقي كاملة لنقابة المهن الموسيقية للحصول على العضوية، وطلبوا مني في اللجنة الغناء لـ«أم كلسون» وحليم، ليه بتحصرني في الحتة دي، أنا راجل بغني مهرجانات وداخل لك بجمهوري اللي بيحبني وبيحب فني، احنا في 2021، زي ما سمعناكم اسمعونا وحبونا وحبوا فننا».