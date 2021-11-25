حمو بيكا يرد على تامر عبدالمنعم: «احنا معانا ربنا.. وحقي هاخده»

رد مؤدي المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على هجوم الفنان تامر عبدالمنعم، عليه، ودون على حسابه ما نصه: «رداً علي كلام المدعو تامر عبد المنعم، الحمد لله أنا مش مستني حد زيك يقولي أقرا أو مقراش.. أنا معايا اخواتي هما عيني وضهري.. أنا بقى اللي بقولك شوفلك حد ينضف قلبك من الغل والصفار والتنمر اللي فيه».

واختتم: «يمكن ربنا يكرمك وتلاقي اللي يديك دور تمثله ولا حاجة.. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص معاه سُلطة وبيتحكم في خلق الله.. احنا معانا ربنا مش سُلطة وقرارت وحقي هاخده».

حمو بيكا يرد على هاني شاكر

وهاجم مؤدي المهرجانات «حمو بيكا»، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، نقيب الموسيقيين هاني شاكر، قائلا: «احنا بنطلع بره بنتكرم انتوا بتحرمونا بالإهانة والشتيمة والبهدلة، إرحمونا شوية إحنا عملنا إيه لكل ده، قدمت أوراقي كاملة لنقابة المهن الموسيقية للحصول على العضوية، وطلبوا مني في اللجنة الغناء لـ(أم كلسون) وحليم، ليه بتحصرني في الحتة دي، أنا راجل بغني مهرجانات وداخل لك بجمهوري اللي بيحبني وبيحب فني، إحنا في 2021، زي ما سمعناكم اسمعونا وحبونا وحبوا فننا».

بيان نقابة المهن الموسيقية

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية، أصدرت بيانًا قالت فيه: «لما كانت الحالة المزرية الحاصلة الآن للأغنية المصرية بتضافر بعض القوى الظلامية لتسطيحها وتشويهها عن قصد، بما يسمي أغاني المهرجانات التي تنشر كلمات تخرج عن حدود الفضيلة ومحاسن الأخلاق أحيانًا، وتدعو إلى العنف والتفكك الاجتماعي أحيانًا، ومن ثم يتم تصدير الفن المصري للعالم بهذا التشويه والتزييف الذي تريده تلك القوى لتقزيم دور مصر الفني والثقافي والحضاري».

وأضافت نقابة الموسيقيين: «ومن هنا تتصدى نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر، درعا وحصنا، لهذه الموجة المقصودة والخروج بالأغنية المصرية من عنق الزجاجة بأقل الخسائر من خلال مؤتمرات وندوات ولقاءات توعوية ودعوية للمجتمع المدني والمؤسسات والهيئات للحفاظ علي بنية الإنسان المصري الحقيقية خلقًا وثقافة وفكرًا».