استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة بيراميدز وعزام التنزاني

أنهى رجال الأمن استعدادهم، لتأمين مباراة بيراميدز وفريق عزام التنزاني في التاسعة مساء اليوم السبت، بإياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية على استاد الدفاع الجوي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالعاصمة دار السلام بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتؤمن الأطقم الأمنية بالمجموعة الأفريقية، لاعبي الفريقين وغرف الملابس والممر، وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، ويتم إنشاء غرفة عمليات لمراقبة المباراة.

حضور 2000 مشجع

في سياق آخر، تفصلنا أيام قليلة عن عودة الجماهير لأحضان المدرجات مرة أخرى، بعدما قررت رابطة الأندية السماح لألفي مشجع بحضور المباريات، وسط استعدادات أمنية مكثفة لتأمين دخول الجماهير المدرجات.

وفي هذا الإطار، عُقد اجتماع هام ضم أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، واللواء ثروت سويلم المتحدث الرسمي للرابطة، واللواء محمد نبيل الدسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة الأفريقية للأمن والحراسة وقيادات الجهات والمؤسسات الأمنية والمعنية كشركة تذكرتى وبريزينتيشن.

وتم الاتفاق على اضطلاع المجموعة الأفريقية، بالتنسيق مع شركة تذكرتي بتأمين كافة مباريات الدوري العام المصري؛ نظرا للنجاح الذي تحقق خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وما تلاها من تأمين أحداث رياضية دولية ومحلية، شهد لها الجميع بكفاءة وخبرة في إدارة وتأمين تلك الأحداث.

عودة الجماهير

وتبدأ عودة الجماهير من أولى المباريات طبقا للجدول المعد بحضور 2000 من جماهير الناديين، ويتم توفير وتهيئة المناخ الآمن لاستقبال عشاق الساحرة المستديرة.

ووجه رئيس مجلس إدارة الأفريقية، بتكثيف تدريبات الأطقم الأمنية والاستفادة من خبرات إدارة وتأمين الأحداث السابقة؛ بما يهدف إلى استعادة الصورة الذهنية الجميلة لمباريات كرة القدم.