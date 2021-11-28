الوسط الفني والإعلامي في يومين.. طلاق وحجر وشائعة وفاة

شهد الوسط الفني والإعلامي خلال اليومين الماضيين، عدد من الأحداث الفنية التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ونستعرض خلال السطور التالية أهم تلك الأحداث.

طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

عادت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية مره أخرى لإثارة الجدل حول طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وذلك نشرها خلال الساعات الماضية تدوينه لها تؤكد خبر طلاق الفنانة شيرين والفنان حسام حبيب.

ونشرت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية خلال تدوينه لها عبر موقع التغريدات «تويتر»، قالت فيها: «كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة، الطلاق وقع اليوم»، ولكن امتنعت شيرين وحسام حبيب عن الرد سواء بالتأكيد أو النفي.

شائعة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي

كما تداول رواد السوشيال ميديا، خلال الساعات القليلة الماضية شائعة وفاة الإعلامي وائل الإبراشي.

ونفي الإبراشي ما تم تداوله في تصريح خاص لـ«الوطن»، أكد أن صحته جيدة، ولكنه مازال يتلقى العلاج الطبيعي الذي يؤهله للعودة مره أخرى للوقوف أمام الشاشة، متابعًا أنه سيعود قريبًا لبرنامجه.

أزمة الفنان رشوان توفيق وابنته

يعيش الفنان رشوان توفيق حالة نفسية سيئة بسبب القضايا المرفوعة من ابنته، حيث قال باكيًا في تصريح خاص لـ«الوطن»، انه مستاء بشكل كبير مما فعلته ابنته وزوجها وحفيده من رفع قضايا ضده، مطالبًا من الجمهور الدعاء له لتخطي هذه الأزمة.

أحتجاز خالد عليش في جنوب أفريقيا

أعلن الإعلامي خالد عليش، عن احتجازه في دولة جنوب أفريقيا، أثناء تواجده لقضاء شهر العسل هو وزوجته الإعلامية ميرهان عمرو، وذلك بسبب غلق خطوط الطيران من وإلى جنوب أفريقيا، بسبب ظهور متحور كورونا الجديد «أوميكرون».

وأكد عليش لـ«الوطن» أن الحياة في جنوب أفريقيا تسير بشكل طبيعي جدًا، ولكن المشكلة لديه في العودة بعد تعليق الرحالات من وإلى جنوب أفريقيا، مضيفًا أنه يحاول العودة إلى مصر ترانزيت.