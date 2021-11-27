صدام بين الأهلي والأولمبية بسبب نائب الخطيب: العامري فاز باللوائح

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا يؤكد فيه صحة الموقف القانوني للعامري فاروق الفائز بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية.

وجاء نص البيان كالتالي: «ردا على البيانات المنسوبة لكلٍ من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة واللجنة الأوليمبية التي لم يتم نشرها على الحسابات الرسمية للجهتين لأسباب غير معروفة، وتم الإشارة فيها إلى تعليق اعتماد فوز العامري فاروق نائب رئيس النادي بالتزكية بدعوي وجوب عرض أمره على الجمعية العمومية القادمة استنادا إلى نص المادة 43 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي».

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