رشوان توفيق عن أزمة ابنته: وزعت ميراثي في حياتي على أولادي وزوجتي

وجه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، رسالة دعم إلى الفنان رشوان توفيق، في ظل الحالة التي يعيشها بسبب رفع القضايا المرفوعة من ابنته، حيث يعيش في حالة نفسية سيئة.

أشرف زكي: رشوان توفيق قدم مسيرة فنية لا يختلف عليها أحد

وقال الفنان أشرف زكي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الفنان رشوان توفيق قدم لمصر والوسط الفني مسيرة فنية جيدة لا يختلف عليها أحد، يجلعنا نفتخر به دائما وأننا نمتلك موهبة بقدره.

وأَضاف أشرف زكي: «أنا تحت أمر الفنان رشوان توفيق في أي وقت، فهو أستاذي ومعلمي، وأتقدم باسم نقابة المهن التثميلية وكل فنانين مصر بدعم الأستاذ رشوان توفيق».

تفاصيل الخلافات بين رشوان توفيق وابنته ووصولها لساحات المحاكم

وقال الفنان رشوان توفيق إن هناك قضايا بينه وبين ابنته وزوجها، وأنه لا يريد أن يتحدث بالتفصيل عنها، متابعا: «ولكنني على قدر ما شاهدت من حياتي من صعوبات ومحن، ولكن هذه المحنة مع ابنتي من أصعب المحن في حياتي بعد أن أعطيتهم حياتي كلها».

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي دكتور عمرو الليثي ببرنامجه «واحد من الناس» على شاشة «الحياة»، أنه سيترك الأمر للقضاء العادل، وسيظهر الله الحق في كل من مكر وخطط لهذا الأمر، مواصلا أنه وزع ميراثه في حياته ويريد أن يقابل الله دون أي شيء، وأعطى كل ما يملك في حياته لأولاده وزوجته.

من جانبها، كشفت الإعلامية هبة رشوان توفيق في تصريح سابق خاص لـ«الوطن»، عن أنها ستقاضي كل من كتب أن شقيقتها رفعت قضية حجز على ممتلكات على والدها لأن هذا لم يحدث أبدًا، قائلة: «أقسم بالله هقاضي أي حد كتب أي حاجة مش مظبوطة».

وأضافت هبة توفيق رشوان، أن شقيقتها لم ترفع قضية حجر علي ممتلكات والدها، ولكن توجد خلافات مالية وعائلية أخرى، أدت إلى رفع قضية من أختها، رافضة الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى.