تفاصيل أزمة رشوان توفيق مع ابنته.. خلافات مادية

تصدر اسم الفنان رشوان توفيق، محركات البحث في جوجل، عقب أزمته مع ابنته، وسوف تستعرض لكم «الوطن» تفاصيل أزمة رشوان توفيق، وحقيقة الدعاوى القضائية من ابنته وزوجها.

تفاصيل أزمة رشوان توفيق مع ابنته

بداية تفاصيل أزمة رشوان توفيق مع ابنته، كانت خلال مكالمة هاتفية مع «الوطن»، حيث صرح بأنه حزين للغاية بسبب رفع ابنته وزوجها قضية ضده، ما دفعه للبكاء من كثرة الحزن.

ومن ثم تداول رواد التواصل الاجتماعي، أنباء عن رفع قضية حجر من ابنة رشوان توفيق عليه، بدعم من زوجها، وتصدرت تفاصيل أزمة رشوان توفيق، الترند في محركات البحث على جوجل.

ولكن قالت ابنته الإعلامية هبة رشوان، إن شقيقتها لم ترفع قضية حجر على والدهما، مؤكدة أنها ستحرر دعوى قضائية ضد كل من نشر شائعات حول أزمة والدها وشقيقتها، وفقا لما صرحت به لـ «الوطن».

تعليق هبة رشوان على أزمة والدها وشقيقتها

علقت هبة، على تفاصيل أزمة الفنان رشوان توفيق مع شقيقتها، بأنها بسبب خلافات مادية، بين والدها وأختها، وأكدت أنها لم ترد الإفصاح عن التفاصيل، لخصوصية الأمر.

حزن رشوان توفيق لـ فراق زوجته

يذكر أن الفنان رشوان توفيق، انتابه الحزن منذ فراق رفيقة عمره وحبيته، بعد زواج دام لأكثر من 63 عاما، وقصة حب رائعة، يمكن وصفها بأنها «روميو وجولييت مصر».

وعلق الفنان الكبير رشوان توفيق على حبه لزوجته، خلال ظهوره هو وعائلته في ظهور خاص على شاشة التليفزيون مع الدكتور عمرو الليثي، وتناولت الحلقة كشف أسرار وكواليس خاصة عن زواجه.

وتزوج رشوان توفيق من زوجته الراحلة، وكان عمرها 17 عاما، وكان ما زال يدرس، وكافحا سويا حتى وصل لما هو عليه، ورحلت زوجته في عام 2019، وتركت آثار الحزن في قلب حبيب عمرها.