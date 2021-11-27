رجاء حسين: حزينة لما يحدث مع رشوان توفيق.. وأتمنى بنته تراجع نفسها

حرصت الفنانة رجاء حسين، على دعم الفنان رشوان توفيق، في ظل الأزمة التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة بسبب رفع دعاوى قضائية ضده لخلافات مالية مع ابنته.

رجاء حسين: رشوان توفيق يعاني من الحزن بسبب ابنته

وقالت رجاء حسين في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها تحدثت مع الفنان رشوان توفيق صباح اليوم السبت، وتبين لها من خلال المكالمة أنه يعاني من الحزن الشديد بسبب ما حدث معه من ابنته.

وأَضافت رجاء حسين، أن «الفنان رشوان توفيق، دايمًا يحب أولاده ودايمًا يقف بجانبهم، فأنا حزينة من ذلك.. وأتمنى أن ابنته تُفكر في الموضوع لأن رشوان توفيق لا يصح أن يحدث فيه ذلك»، موضحة: «ليه ترفع عليه قضية؟.. هو مجنون؟».

هبة رشوان توفيق تستنكر مزاعم رفع قضية على والدها

وكانت الإعلامية هبة رشوان توفيق، نفت ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن رفع شقيقتها الصغرى قضية على والدها، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.

وقالت هبة رشوان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها ستقاضي كل من كتب أن شقيقتها رفعت قضية حجر على ممتلكات والدها لأن هذا لم يحدث أبدًا، قائلة: «أقسم بالله هقاضي أي حد كتب أي حاجة مش مظبوطة».

الظهور الأول لـ رشوان توفيق بعد أزمته مع ابنته

وكان الفنان رشوان توفيق، كشف خلال ظهوره في برومو حلقته في برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثى، الذي يتناول فيها كشف أسرارا وكواليس خاصة عن النجم القدير رشوان توفيق والحب في حياته وزواجه.

كما يتحدث عن وفاة والده ومدى تعلقه به وحبه الشديد والرؤية التي رآها قبل وفاته، وتحدث للمرة الأولى عن أحزانه وأكبر مأساته في حياته مع ابنته الصغرى بعد أن رفعت ضده قضية في المحاكم ومدى حزنه وتأثره وبكائه أثناء الحلقة.