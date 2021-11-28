رئيس البورصة يكشف أسباب تأجيل طرح بنك القاهرة

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، عن الأسباب التي عرقلت عملية طرح بنك القاهرة في البورصة، وعلى رأسها فيروس كورونا الذي يعد السبب الرئيسي.

جائحة كورونا أثرت على برنامج طرح الشركات الحكومية

وأضاف «فريد»، خلال مؤتمر صحفي في بورسعيد، السبت، أن جائحة كورونا أثرت على برنامج طرح الشركات الحكومية وتأجيلها.

تسعير السهم وراء تأجيل طرح بنك القاهرة

وتابع رئيس البورصة، أن من بين أسباب تأجيل طرح بنك القاهره أيضاً، هو مسألة تسعير السهم، وأن الأسعار وقتها لم تكن عند المستويات التي تشجع على الطرح، مشيراً إلى أن بنك مصر الذي يمتلك أكثر من 50% من بنك القاهرة، هو الذي سيحدد توقيت طرح الأخير في البورصة.

وانطلقت أمس السبت، فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر البورصة للتنمية، في مدينة بورسعيد، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد فريد وعدد من رجال الأعمال المصريين ورؤساء الشركات.

ويأتي المؤتمر في إطار حرص إدارة البورصة المصرية على دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في توطين التنمية عبر دعم العديد من الشركات العاملة بمحافظات مصر بمختلف القطاعات، وذلك عبر مساعدة هذه الشركات في الوصول الى التمويل من خلال الأسواق العامة المنظمة وهي أسواق رأس المال المعروفة إعلاميا بالبورصات.

وأكد «فريد»، أن إدارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات، وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة، ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول.