القصة الكاملة لأزمة الفنان رشوان توفيق مع ابنته: «أصعب محنة»

أثارت أزمة الفنان رشوان توفيق، مع ابنته، قلق محبيه وجمهوره، بعد أن أعلن في عدد من الوسائل الإعلامية أن هناك قضايا بينه وبين نجلته، حيث كشف عن الأزمة خلال ظهوره في برومو حلقته في برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، التي يتناول فيها الإعلامي كشف أسرار وكواليس خاصة عن الفنان رشوان توفيق، والحب في حياته وزواجه.

تواصلت «الوطن» مع الفنان رشوان توفيق، حيث أكد أن هناك قضايا رفعتها عليه ابنته مطالبا من جمهوره الدعاء له.

هبة رشوان توفيق: الأزمة بين والدي وشقيقتي أزمة مالية

من ناحية أخرى، قالت الإعلامية هبة رشوان توفيق، لـ «الوطن»، إن شقيقتها لم تحجر على والدها كما تردد، موضحة أن الموضوع يخص بعض الأمور المالية بينهما، وليس له علاقة بموضوع الحجر، وستقاضي كل من روج شائعة حجر شقيقتها على والدها.

وأكدت «هبة»، في منشور عبر صفحتها الخاصة على «فيس بوك»، «بناء على طلب العديد من الأصدقاء على ما يتم تداوله الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الإعلامية، رجاء متابعة حلقة واحد من الناس الساعة العاشرة مساء، فيها كل التفاصيل، أما ما كتب من دون الرجوع إلينا من معلومات خاطئة، فسوف ننظر بشأنها لاحقا، تحياتي للجميع».

رشوان توفيق يكشف تفاصيل أزمته مع ابنته

وظهر الفنان رشوان توفيق، خلال برنامج «واحد من الناس»، حيث أكد خلاله أن هناك قضايا بينه وبين ابنته وزوجها، وأنه لا يريد أن يتحدث بالتفصيل عنها، مضيفا: «على قدر ما شاهدت من حياتي من صعوبات ومحن، ولكن هذه المحنة مع ابنتي من أصعب المحن في حياتي، بعد أن أعطيتهم حياتي كلها».

واختتم الفنان القدير تصريحاته مع الإعلامي عمرو الليثي، قائلا إنه سيترك الأمر للقضاء العادل الذي يثق فيه وفي نزاهته.