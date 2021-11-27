رشوان توفيق: أمي من أولياء الله الصالحين.. وحلمت بوفاة نجلي قبل رحيله

قال الفنان رشوان توفيق، إنه من مواليد 2 فبراير 1933، ووالدته كانت من أولياء الله الصالحين، كما أن الله - عز وجل - كرمه لإخلاصه لوالدته كرم كبير للغاية، «أنا حجيت أول مرة ليا وتاني مرة لوالدي، وجيت لأمي كمان، وعملت ليها عمرة، وأخذت تاكسي بعد العمرة من مكة روحت المطار، لم أتحدث أثناء ركوبي في التاكسي، ولكن كان هناك حديث داخلي، بقول يا ترى العمرة وصلت لك يا حاجة؟ والله نمت وسمعت صوتها في التليفون في المنام تقولي آلو آلو، وهي كان سمعها ثقيل».

تحدثت مع والدتي بعد وفاتها هاتفيا في المنام في بقالة المؤمنين

وأضاف «توفيق»، خلال حواره في برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، على شاشة «الحياة»، أن شخصا أجاب عليه عندما سأل والدته في المنام «إنتي فين، قال بتكلمك من بقالة المؤمنين، وبقالة المؤمنين تجارة لن تبور، أمي الله يرحمها لما ولادي يسافروا مبكنش عاوز أقعد في البيت فبروح أبات عندها، وأنا بصلي بليل لاقيتها بتكلم خالتها ومامتها في العالم الآخر، بدعوا لها دائما، ووالدي متوفي من 1956 لكن بشوفه دائما، لأني بدعيله ولا أكف عن الدعاء له للآن».

حلمت بوفاة نجلي توفيق قبل رحيله بشهر

وأشار الفنان رشوان توفيق، إلى أنه رأى في المنام شخصا يبلغه بوفاة نجله توفيق قبل وفاته بشهر، «لاقيت حد بيعصر قلبي بيقولي ابنك توفيق توفى، بعد الحلم ده، بقيت وهو خارج أخرج وراه أبص، هو كان مصاب بحساسية فقط، رجعت البيت في يوم لاقيت والدته بتقولي الواد بيقول أن أجداده راحوا له وقالوله تعالى عاوزينك عشان تشوف الناس الحلوة وتشوف حضرة النبي، أول ما عرفت أن توفى سجدت على الأرض في نص الشارع، حمد لله، أنا راضي بقضاء الله وقدره».