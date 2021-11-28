رشوان توفيق يبكي على الهواء بسبب أزمته مع ابنته: أنا المقتول الحي

بكى الفنان رشوان توفيق على الهواء بسبب أزمته مع ابنته وزوجها، قائلًا: «فيه قضايا محبش أتكلم عنهم، عشان أنا واثق إني إديتهم حياتي كلها، واللي بيحصل ده هسيبه للقانون»، لافتا إلى أن حياته مليئة بالتجارب القاسية، لكن خلافاته مع ابنته التي وصلت إلى ساحات المحاكم هي الأقسى.

توفيق: مقصرتش مع حد من عيالي.. وابنته: كتب لنا كل حاجة

وأضاف «توفيق» خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس» على قناة «الحياة»، أنه يثق في عدالة القانون: «مقصرتش مع حد من عيالي، وبعد عمري ده كله لا أملك إلا تليفوني المحمول، وفي البيت بقعد أكلم نفسي، إزاي أديها الحساب وبعدين يحصل كدة، أنا المقتول الحي وسايبها لربنا والقضاء وأثق في الله القضاء العدل بأن كل من خطط ضدي سيرد كيده في نحره»، لترد عليه واحدة من بناته اللاتي كُن ضيفات على البرنامج: «كتب لنا كل حاجة وهو عايش، ووزع قرشه من زمان، والأولوية كانت لماما».

كلام مؤثر عن زوجته الراحلة

وتابع أنه مرّ بظروف فنية قاسية في مشواره الفني، إلا أن زوجته كانت دوما بجواره وتدعمه: «ربنا كان بيكرمني، وكنت ببص لها وهي نايمة جنبي وأقولها إنتي فولاذ، ولما كنت أسافر بره مصر ومش معايا فلوس ورغم كدة قعدت معايا 62 سنة ولم تقل مرة واحدة بكرة هنعمل إيه؟».

وأشار إلى أنه كان يحب أن يدخل البهجة والسرور على قلب زوجته الراحلة: «بنتي هبة بتقول مشافتش راجل حب مراته عايشة وميتة إلا رشوان توفيق».

وأوضحت ابنته، أنه كان متيقنا من أنه سيموت قبل زوجته لذلك منحها أمواله: «حاجاته بأسامينا لكنها بتاعته».