عاصفة ««أروين» تضرب أجزاء من شمال إنجلترا وتقتل شخصين.. «صور»

لقى شخصان اثنان على الأقل، مصرعهما في المملكة المتحدة، بعد أن ضربت عاصفة «أروين» الشتوية مناطق من البلاد، برياح بلغت سرعتها ما يقرب من 160 كيلومترا في الساعة.

وضربت العاصفة «أروين»، أجزاء من شمال إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا الشمالية بشكل خاص، مما تسبب في إغلاق الطرق وتأخر القطارات وانقطاع التيار الكهربائي وحدوث أمواج عالية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

نورثمبرلاند تتعرض لرياح بسرعة 157 كم / ساعة

وقال مكتب الأرصاد الجوية، إن منطقة نورثمبرلاند في شمالي إنجلترا، تعرضت لرياح بلغت سرعتها 98 ميلاً في الساعة «157 كم / ساعة»، فيما تعرضت ديفون جنوب غربي البلاد لرياح سرعتها 92 ميلاً في الساعة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نسختها الإنجليزية.

وأوضحت شرطة كمبريا في شمال غربي إنجلترا، إن رجلاً توفي بعد سقوط شجرة عليه، أمس الأول الجمعة، كما لقى شخص آخر مصرعه، في أيرلندا الشمالية، عندما اصطدمت سيارته بشجرة أثناء سقوطها.

من جانبها، وجهت السلطات البريطانية، النصح للسكان بتوخي الحذر من السفر، حيث أبلغت شبكات القطارات عن تعطل بعض خدماتها وسط رياح لا تزال شديدة وتساقط ثلوج كثيفة.

وقال كبير الخبراء في مكتب الأرصاد الجوية، ستيف رامسدال، إن «أروين»، أنتجت بعض الرياح القوية بشكل خطير خلال الليل، حيث سجلت هبات رياح تجاوزت 90 ميلا في الساعة.

وأضاف رامسدال، أن الرياح القوية ستتحرك جنوبا عبر المملكة المتحدة، وستضعف تدريجيا، فيما تساقطت الثلوج على الطرق في جميع أنحاء جنوب إنجلترا وميدلاندز.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، شاحنات وسيارات عالقة على الطرق التي تساقطت فيها الثلوج، كما تساقطت الثلوج في ريدكار ويوركشاير، وويتلي باي، نورثمبرلاند، فيما أظهرت لقطات رياح شديدة تضرب بحر الشمال في فرازربيرج، أبردينشاير، وفقا لما ذكره موقع «آي نيوز» البريطاني.