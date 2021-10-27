عاصفة قوية تضرب الولايات المتحدة والشوارع تتحول لأنهار

ضربت عاصفة قوية شمال شرق الولايات المتحدة، اليوم، ونتج عنها سقوط أمطار غزيرة، تسببت في حوادث سير، وغمر الطرق بالمياه، وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الأمريكية، إن الأمطار الغزيرة التي بدأت الليلة الماضية على مدينتي واشنطن ونيويورك واستمرت لمدة ساعات، كما تحولت الأمطار الغزيرة في ولاية نيوجيرسي إلى ما يشبه الأنهار في شوارع الولاية.

استمرار هطول الأمطار خلال الأسبوع

وأضافت هيئة الأرصاد الأمريكية، أن العاصفة نتجت عن منخفض جوي برياح ضربت المنطقة الساحلية، ومن المتوقع أن تتجه نحو ولايتي ماساتشوستس، ونيو إنجلاند الساحلية أثناء الليل، بمصاحبة رياح قد تبلغ سرعتها 95 كيلو مترًا في الساعة، و صرح خبراء الأرصاد إنها قد تتسبب في ارتفاع منسوب المياه مترًا فوق مستوى سطح البحر.

ومن جانبه، قال أحد مسؤولي هيئة الأرصاد الأمريكية، بوب أورافاك، إن طقس اليوم يمثل المرحلة الأولى من عاصفة قد تكون على مرحلتين تستهدف الشمال الشرقي للبلاد، كما انه من المتوقع أن تستمر المرحلة الأولى من العاصفة حتى غدا الخميس، و تبدأ المرحلة الثانية يوم الجمعة وتستمر حتى الأحد.

وفى سياق متصل، قالت هيئة النقل في مدينة نيويورك، إن خدمات القطارات ومترو الأنفاق لا تزال تعمل، بالرغم من سقوط الأمطار الغزيرة على البلاد.

أعاصير مشابهة خلال الأسبوع

وكان إعصار ضخم، قد ضرب، الإثنين الماضي، مدينتي كانساس سيتى، وسان جوزيف، في ولاية ميسوري، غرب الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت هيئة الأرصاد الأمريكية قد حذرت من تزايد قوة الرياح الأيام المقبلة، التي تؤدى إلى زيادة فرص هطول الأمطار والعواصف الرعدية في منتصف الأسبوع المقبل.

وقالت صحيفة كانساس سيتي ستار، أنه تم الإعلان عن العديد من التحذيرات من الأعاصير مع مرور العواصف شمال شرق كانساس وشمال غرب ميسوري.