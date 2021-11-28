«حماس» تتحدى «تل أبيب»: الأسرى الإسرائيليون لدينا لن يروا الشمس

قال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة، إسماعيل هنية، إن الأسرى الإسرائيليين الـ4 لدى الحركة، لن يروا الشمس، حتى ينعم الأسرى الفلسطينيون بشمس الحرية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف «هنية»، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلية، أن قضية الأسرى على رأس أولويات عمل «حماس» التي تتحرك فيها على مسارين.

وأوضح أن المسار الأول يتمثل في دعم معارك الصمود لتوفير حياة كريمة لـ الأسرى داخل سجون الاحتلال والوقوف معهم في نضالهم، مشيرا إلى أن المسار الثاني هو العمل على تحريرهم من السجون الإسرائيلية بشكل كامل.

حركة «حماس» تحتجز 4 إسرائيليين بينهم جنديان

وتحتجز حركة «حماس»، 4 إسرائيليين، بينهم جنديان تم أسرهما خلال الحرب على غزة، صيف 2014، المعروفة باسم «الجرف الصامد»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ميدانيا، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، إنه اعتقل شابا فلسطينيا عبر من الحدود الجنوبية لقطاع غزة إلى داخل السياج الأمني، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية، 5 صيادين فلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة، ثم أفرج عن 3 منهم.

بدورها، أشارت السلطات الأردنية، أمس السبت، إلى أنها سترفع علاوة العاملين في «المسجد الأقصى المبارك» من 300% إلى 400% بدءا من العام المقبل 2022، وذلك بتوجيهات ملكية.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالأردن، محمد الخلايلة، إنه سيتم فرش «الأقصى» بأفخم أنواع السجاد المقاوم للحريق على نفقة العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني الخاصة.

وأوضح الخلايلة، أن الملك عبدالله الثاني، أكد على أهمية الحفاظ على المقدسات الإسلامية في المحافل الدولية ويشكل أهمية قصوى بالنسبة له.