شركة طيران سورية تعلن استئناف الرحلات بين دمشق وأبوظبي

كشفت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أنَّ شركة «أجنحة الشام» للطيران استأنفت رحلاتها ما بين دمشق وأبوظبي، وسيرت «أجنحة الشام» أولى رحلاتها إلى أبوظبي، الجمعة، حيث قال مدير التطوير والعلاقات العامة في الشركة، أسامة ساطع إنَّ الرحلة حملت 147 راكبًا.

وأشار إلى أنَّ هذه الخطوة تأتي في «إطار توسع الشركة في شبكة محطاتها الخارجية والوصول إلى أبوظبي لتلبية احتياجات مسافريها وتنشيط حركة النقل الجوي والتجاري بين البلدين».

عودة الرحلات الجوية وسط أجواء التقارب بين دمشق وأبوظبي

وكان وزير خارجية الإمارات، عبدالله بن زايد آل نهيان قد التقى الرئيس السوري، بشار الأسد في دمشق مطلع نوفمبر، في مؤشر على تحسن العلاقات بين الإمارات والأسد، وكانت الحكومة السورية قد وقعت اتفاقًا مع شركة إماراتية لإنشاء محطة توليد كهرضوئية، في خطوة قد تفتح الباب أمام الاستثمارات الخليجية في دمشق.

إنشاء محطة توليد كهرضوئية

وأوردت «سانا»، في حينها أنَّ وزارة الكهرباء وتجمع شركات إماراتية توقعان اتفاقية تعاون لإنشاء محطة توليد كهرضوئية باستطاعة 300 ميجاوات في منطقة وديان الربيع بالقرب من محطة توليد تشرين في ريف دمشق».

الولايات المتحدة تندد بالزيارة

وأعربت الولايات المتحدة عن «قلقها» إزاء الزيارة، منددة بجهود تبذل لتعويم «دكتاتور وحشي» و«مرتكب فظاعات» ونظام لا يزال يبذل جهودا من أجل «حرمان القسم الأكبر من البلاد من المساعدات الإنسانية ومن الأمن».

وعلى غرار دول غربية وخليجية عدة، كانت قطعت الإمارات في فبراير 2012 علاقتها الدبلوماسية مع دمشق، بعد نحو عام من اندلاع احتجاجات شعبية سلمية واجهتها قوات الأمن بالقمع، وسرعان ما تحولت نزاعاً مسلحا، وفي نهاية العام 2018، استأنفت الإمارات العمل في سفارتها لدى دمشق، مع بدء مؤشرات انفتاح خليجي تجاه النظام السوري.