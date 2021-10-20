تفاصيل حادث «حافلة دمشق».. انفجاران في «الذروة» و«الفاعل» مجهول

كشف مصدر عسكري سوري، عن تفاصيل حادث تفجير حافلة بوسط العاصمة السورية دمشق، الذي وقع اليوم الأربعاء في نحو الساعة السادسة و45 دقيقة من صباح اليوم بتوقيت دمشق، حيث تعرضت حافلة عسكرية في مدينة دمشق قرب جسر الرئيس، لاستهداف إرهابي بعبوتين ناسفتين جرى لصقهما مسبقا بالحافلة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية.

الحادث وقع في السابعة إلا ربع بتوقيت دمشق

وأضاف المصدر، أنّ الحادث أسفر عن مقتل 14 شخصا وسقوط عدد من الجرحى، بينما فكّك عناصر الهندسة السورية عبوة ثالثة سقطت من الحافلة المذكورة بعد الانفجار.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات للحافلة بعد تفحمها وسط دمشق، وذكر أنّ الانفجارين وقعا خلال ساعة الذروة، عندما كان السكان في طريقهم إلى العمل، والطلاب في طريقهم إلى المدارس، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

ارتفاع الضحايا لـ14 قتيلا بعد وفاة مصاب

وقال المصدر إنّ السلطات اكتشفت وفككت عبوة ناسفة ثالثة في المنطقة نفسها، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي وقع عند نقطة تمر بها حافلات أسفل جسر، حيث تلتقي السيارات وتتجه إلى أحياء العاصمة.

من جانبه، وصف اللواء حسين جمعة، قائد شرطة دمشق، الهجوم بأنّه «عمل جبان»، وأضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي، أنّ قوة من الشرطة طوّقت المنطقة على الفور، وتأكدت من عدم وجود مزيد من القنابل.

وحثّ جمعة، السكان على إبلاغ السلطات بأي جسم مشبوه يرونه، قائلا إنّ أحد المصابين توفي متأثرا بجراحه في وقت لاحق من اليوم، ما رفع عدد القتلى لـ14.

وبعد مرور أكثر من ساعة من وقوع الانفجار، بدأ عمال بتطهير موقع الحادث، ونقلت الحافلة المحترقة إلى مكان آخر.

وتسيطر قوات الرئيس السوري بشار الأسد، الآن، على معظم مناطق سوريا بعد المساعدة العسكرية التي تلقتها من روسيا وإيران.