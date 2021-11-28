خبير أوبئة يحذّر: أفريقيا مهددة بأن تكون موطنا لمتحورات كورونا الجديدة

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ الاقتصاديات وعلم انتشار الأوبئة، إنّ قارة أفريقيا ستكون موطن المتحورات الجديدة والسلالات التي ستطرأ على فيروس كوورنا، في ظل عدم وجود قاعدة عادلة لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنّ هناك بعض الدول في قارة أفريقيا لم يحصل سكانها على لقاحات كورونا للوقاية من الإصابة، سوى بنسبة تقترب من 1% من إجمالي عدد سكانها في ظل انتشار الفيروس.

أوميكرون سلالة جديدة لسلالات أخرى

وأضاف عنان لـ«الوطن»، أنّ السلالة الجديدة التي ظهرت في جنوب أفريقيا «أوميكرون» ما هي إلا البداية لوجود سلالات جديدة محتمل ظهورها في بعض الدول الأفريقية، ذلك بسبب أنّ بعض الدول لا تتوافر لديها جرعات اللقاح، ولم تطبّق سياسة التوزيع العادل والحفاظ على أرواح الشعوب مهما اختلف الجنسيات أو الألوان، ويجب أن يكون الهدف الأسمى هو الحفاظ على أرواح البشر.

السلالة الجديدة من متحور كورونا موضع قلق

وتابع أستاذ الاقتصاديات وعلم انتشار الأوبئة، أنّ السلالة الجديدة من متحور كورونا موضع قلق، حسب ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية، موضحا أنّ سلالة «أوميكرون» الأخطر والأكثر انتشار من السلالات السابقة لكورونا، ومدى الأعراض التي يمكن أن تكون مصاحبة لها، ولم يُعرف حتى الآن أي أعراض جديدة للمتحور الجديد.

مقاومة أوميكرون للقاحات ستجبر الشركات على تطوير اللقاحات

وأعرب عنان عن قلقه جراء مقاومة المتحور الجديد «أوميكرون» للقاحات المضادة التي صنعت للتصدي والسيطرة على الجائحة، مشيرا إلى أنّ السلالة الجديد حال مقاومتها للقاحات، سيتوجب على الشركات المصنعة للقاحات البدء في تطويرها، للتصدي للمتحور الجديد.