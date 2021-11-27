أعلنت هيئة التأمين الصحي الشامل، عن إطلاق أول منصة رقمية تفاعلية care connect، لمقدمي الخدمة الصحية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية للتواصل الإلكتروني بين مقدمي الخدمة الصحية من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية» إليك كل ما تريد معرفته عن منصة care connect.

كل ما تريد معرفته عن منصة Care Connect

كل ما تريد معرفته عن منصة Care Connect، أحد المعلومات التي يبحث عنها المواطنون، حيث أوضحت هيئة التامين الصحي، أن المنصة الرقمية التفاعلية الرقمية Care Connect عبارة عن تطبيق إلكتروني يتيح التواصل الإلكتروني بين جميع العاملين بالمقر الرئيسي للهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على كل المستويات والدرجات الوظيفية القيادية والإشرافية والتكرارية والوسطى وغيرها من الدرجات الوظيفية الأخرى، مشيرا إلى أنه يمكن تحميل التطبيق الإلكتروني على الهواتف المحمولة سواء التي تعمل بنظام الأندرويد أو الأيفون.

الخدمات التي تقدمها منصة Care Connect

وكشفت هيئة التأمين الصحي الشامل عن مميزات التطبيق الإلكتروني Care Connect والتي تشمل 10 خدمات متميزة والتي تتمثل في:

1- مشاركة المنشورات العامة والحالات الطبية حيث تسمح لجميع الموظفين بمشاركة آرائهم والتفاعل مع بعضهم البعض بما يزيد من ترابط العاملين وزيادة انتاجيتهم.

2- يمكن لكل طبيب في أي تخصص أن يشارك حالة طبية بين زملائه في نفس التخصص أو تخصصات أخرى الحالة الطبية والاستفادة من آرائهم في تقديم أفضل خدمة طبية للمريض طبقًا لممارسات الصحة العالمية.

3- متابعة أخبار الهيئة من خلال مشاركة أخبار الهيئة بتصنيفاتها المختلفة على التطبيق وضمان وصولها لجميع العاملين والتعليق عليها.

4- وجود خاصية «المحادثات الفردية والجماعية» حيث يمكن للعاملين التواصل مباشرة مع زملائهم من خلال محادثات فردية أو جماعية للاحتفاظ بجميع اتصالاتهم في مكان احترافي واحد.

5- التقييم الشهري، حيث يمكن لكل موظف الاطلاع على تقييمه الشهري بالتفاصيل من خلال التطبيق ويمكنه إرسال تظلم بشأن تقييمه ومتابعة نتائج التظلم.

6- طلبات الموظفين حيث يسمح التطبيق لجميع العاملين بتقديم العديد من الطلبات مثل طلبات التظلم وتجديد التعاقد أو الانتداب والإجازات.

7- التدريب والدورات، حيث سيتم ربط Care Connect مع نظام للتعلم يمكن جميع العاملين من متابعة الدورات التدريبية والمؤتمرات الطبية والعلمية ذات الصلة بتخصصاتهم المختلفة والتسجيل بها ومشاركتها والاستفادة منها بالاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية.

8- خاصية الشكاوى والمقترحات حيث تتيح هذه الميزة لجميع مستخدمي التطبيق تقديم الشكاوى والمقترحات التي من شأنها الارتقاء بالعمل ومتابعة نتائجها.

9- خاصية رصيد الموظفين حيث يمكن لكل موظف الاطلاع على ملفه الشخصي بما في ذلك رصيد الإجازات والمكافآت المالية.

10- خاصية QR لكل موظف من العاملين بهيئة الرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات يمكن مسحه ضوئيا للوصول سريعا إلى ملف تعريف الموظف.