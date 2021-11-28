559 مرشحا في انتخابات الجمعيات الزراعية بأسيوط.. والنتيجة 1 مارس 2022

تغلق إدارة التعاون الزراعي، اليوم، باب الترشح لانتخابات مجالس إدارات الجمعيات الزراعية القروية على مستوى محافظة أسيوط، حيث بلغ عدد المرشحين لانتخابات مجالس إدارات الجمعيات الزراعية القروية على مستوى محافظة أسيوط 559 مرشحا في 11 مركزا على مستوى المحافظة.

وأوضح المهندس أحمد منير، مدير عام التعاون الزراعي بأسيوط، ومقرر اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الجمعيات الزراعية، أن المرشحين للجمعيات في مركز أسيوط 40 مرشحا، وعن مركز ديروط 39 مرشحا، بينما ترشح في مركز القوصية 159 مرشحا، وترشح على الجمعيات بمركز منفلوط 85 مرشحا، وفي مركز أبوتيج 28 مرشحا، وفي صدفا بلغ عدد المرشحين 58 مرشحا، ووصل عدد المرشحين بمركز الغنايم 9 مرشحين، وفي أبنوب وصل عدد المرشحين 72 مرشحا، وفي الفتح 36 مرشحا، وفي ساحل سليم 29 مرشحا، بينما وصل أقل عدد مرشحين في مركز البداري حيث ترشح 4 أشخاص فقط.

المحافظ يترأس لجنة مراجعة طلبات المرشحين

وأضاف مقرر اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الجمعيات الزراعية، أن اللجنة تقوم بمراجعة الطلبات المقدمة من المرشحين برئاسة اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لتقدير بيان حالة المرشحين وقبول أوراقهم ومراجعة الطلبات، مشيرا إلى أنه قد يتطلب بعد مراجعة الطلبات فتح باب الترشح مرة أخرى، إذا تطلب الأمر وجود بعض الأماكن خالية في بعض الجمعيات.

وأشار «منير» إلى أنه سيتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين في 3 فبراير، على أن يتم دعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات يوم 4 فبراير، حيث تجرى الانتخابات يوم 16 فبراير ويتم إعلان النتيجة النهائية يوم 1 مارس.

إجمالي عدد الجمعيات المقرر إجراء الانتخابات بها

وذكر «منير» أن الانتخابات تجرى في 217 جمعية ائتمان زراعي متعددة الأغراض، و12 جمعية إصلاح زراعي، و7 جمعيات ائتمان زراعي متخصصة، ليبلغ إجمالي عدد الجمعيات 236 مقرا لإجراء الانتخابات بها، مضيفا أنه سيتم إعادة فتح باب الترشيح للانتخابات ثلاث مرات إذا لم يتم اكتمال العدد المطلوب لكل جمعية في حالة قبول الطعن في أحد المرشحين، أو في حالة عدم اجتياز بعض المرشحين في اختبار القراءة والكتابة، وذلك لمدة ثلاثة أيام في كل مرة، حيث سيلي ذلك فحص طلبات المرشحين وفتح باب الطعون، وذلك أيام 25 نوفمبر و8 ديسمبر و13 يناير، وذلك إذا نقص عدد المرشحين عن العدد المقرر لكل جمعية زراعية حسب نظامها الداخلي، حيث يتم تحديد عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية طبقاً لحيازتها المساحية.

وتُشرف اللجنة العليا على انتخابات الجمعيات الزراعية بمحافظة أسيوط، برئاسة اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وإشراف المهندس ياسر عمر، نائب رئيس اللجنة العامة ورئيس اللجنة التنفيذية، وعضوية المهندسة هدى إسماعيل، مدير عام مديرية الزراعة، والمهندس أحمد منير، مدير عام التعاون الزراعي مقرر اللجنة، والمهندس عارف محمد، مدير الإصلاح الزراعي، ومنار غالي شوقي، مدير الشئون القانونية بالمحافظ، وناهد محمد فرغلي، مدير إدارة التعاون بديوان المحافظة.