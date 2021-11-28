إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارتين بجنوب سيناء

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفاوتة في محافظة جنوب سيناء، إثر وقع حادثي سير على طرق المحافظة.

وتلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء بلاغين منفصلين، أفادا بوقوع حادثي سير داخل نطاق المحافظة، وتلقى البلاغ الأول مدير الأمن من قسم شرطة رأس سدر يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل رقم (ع. م. ط 473)، أمام جامعة الملك سلمان برأس سدر.

3 مصابين في انقلاب سيارة

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص هم عامر منصور حمدي، 31 سنة، من محافظة سوهاج، مصاب بسحجات وكدمات، ومحمد محمد علي، 31 سنة، مصاب بجرح قطعي بفروه الراس حوالي 2 سم وسحجات وكدمات، وعلاء محمود عبدالمجيد، 40 سنة، مصاب بجرح قطعي بفروه الرأس حوالي 2 سم وسحجات وكدمات.

ونُقل المصابون إلي مستشفي رأس سدر العام تحت إشراف الدكتور محمد عبد الجواد مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء واخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

إصابة 5 في حادث سير بأبو زنيمة

أما البلاغ الثاني فتلقاه اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء من قسم شرطة أبوزنيمة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي رقم (ي. و. و 354) على الطريق الجديد بعد كارتة أبو زنيمة، في اتجاه رأس سدر بـ10 كيلو مترات.

وأسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص هم السيد مفتاح كامل، 48 سنة، من محافظة الجيزة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري والضلوع، وخالد صبري محمد، 45 سنة، من محافظة القاهرة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وأشرف سليمان أحمد، 45 سنة، من محافظة القاهرة اشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمة شديدة أسفل الظهر، ومحمد عبد الجواد عبد القوي، 45 سنة، من محافظة القاهرة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، والسيد علي حسن، 40 سنة، من محافظة القاهرة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

وجرى الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفي أبورديس العام، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.