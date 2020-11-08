سيارات إسعاف ومظلات لحماية ناخبي جنوب سيناء من الطقس المتقلب

فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة جنوب سيناء اليوم الأحد، أبوابها لاستقبال الناخبين في اليوم الثاني من انتخابات النواب في موعدها المحدد، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة، وجرى قياس درجة حرارة الناخبين قبل دخولهم اللجان، وغلق الطرق المؤدية إلى اللجان، وعمل محاور مرورية جديدة لضمان سهولة الحركة.

وشهد محيط اللجان تمركز سيارة إسعاف مجهزة، ومظلات لحماية المواطنين من الطقس المتقلب، ومقاعد لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

وبدا توافد الناخبين في بداية اليوم الثاني ضعيفا، كون اليوم الأحد هو يوم عمل وليس إجازة، ويتوقع أن ترتفع الأعداد وقت خروج الموظفين من أعمالهم، وقبيل غلق الصناديق في التاسعة من مساء اليوم.

وأشاد المواطنون بسهولة الدخول والتصويت في وقت قياسي، مؤكدين أنّه لا يوجد أي تكدس أمام أو داخل اللجان.

يذكر أنّ إجمالي الناخبين بمحافظة جنوب سيناء 90235 ناخبًا، موزعين على لجنتين عامتين، و9 مراكز انتخابية، و15 مقرا انتخابيا، و29 لجنة فرعية على مستوى المحافظة بواقع 10 لجان فرعية في الدائرة الأولى و19 لجنة في الدائرة الثانية.

وبلغت نسبة التصويت في اليوم الأول على مستوى مدن محافظة جنوب سيناء، بلغت نحو 14.2%، أي ما يعادل 13279 صوتا من أصل 90235 صوتا، موزعين على لجنتين عامتين، و9 مراكز انتخابية، و15 مقرا انتخابيا، و29 لجنة فرعية داخل مدارس جنوب سيناء.

ويبلغ عدد المرشحين في انتخابات النواب بجنوب سيناء 11 مرشحا، الدائرة الأولى ومقرها قسم شرطة شرم الشيخ، وهم سليمان عطيوي، مرشح مستقبل وطن، رمز قلم، يحيى أحمد أحمد علي، فردي مستقل، رمز السفينة، أحمد عادل محمد علوان، فردي مستقل، رمز غصن الزيتون، محمد علي عبدالرحمن، فردي مستقل، رمز حصان.

أما الدائرة الثانية مقرها قسم شرطة طور سيناء، وتضم مدن الطور، أبورديس أبوزنيمة، ورأس سدر، وتقدم 7 مرشحين حتى الآن لخوض الانتخابات، وهم حميد سليمان أبوبريك، رمز قلم، مرشح حزب مستقبل وطن، ناصر تمام عطاالله، فردي مستقل، رمز أسد، غريب أحمد حسان، فردي مستقل، رمز صقر، سبيل عامر رويبض، فردي مستقل، رمز حصان، ربيع معمر حزب الإصلاح والتنمية، رمز العصا، ماريو جمال ويليم، رمز السد العالي، صلاح هويشل، فردي مستقل، رمز طائرة هليكوبتر.