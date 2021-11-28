أسعار حديد التسليح اليوم الأحد 28 نوفمبر.. وتوقعات بتراجع الأسعار

تترقب أسواق مواد البناء أسعار جديدة لسعر حديد التسليح بداية من شهر ديسمبر المقبل، بعد مواصلة أسعار الخامات تراجعاتها خلال الشهور الماضية، وما زال سعر حديد التسليح مستقر محليًا، اليوم الأحد الموافق 28 نوفمبر، للشهر الثاني على التوالي.

وفي إطار الخدمات اليومية والمختلفة، التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض سعر حديد التسليح اليوم الجمعة، 26 نوفمبر 2021، على الصعيد المحلي والعالمي، على النحو التالي:

أسعار حديد التسليح اليوم

- يباع حديد عز بسعر 15600 جنيه.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد المصريين بسعر 15300 جنيه.

- يباع حديد عطية بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد سرحان بـ15100 جنيه.

- يباع حديد المراكبي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد مصر استيل بسعر 15100جنيه

- يباع حديد الكومي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المعادي بسعر 15100 جنيه.

أسعار المادة الخام لحديد التسليح عالميا

وفقًا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية، بلغت أسعار الخردة 493 دولارًا للطن، وأسعار خام الحديد 96 دولارًا للطن، فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب «البيلت» ما بين 600 إلى 700 دولار للطن، وحديد التسليح ما بين 720 إلى 770 دولارًا للطن، ولفائف الإسلاك 800 – 850 دولارًا للطن.

وواصلت أسعار الخامات تراجعاتها اليوم الأحد 28 نوفمبر في البورصات العالمية على النحو التالي:

- يباع سعر خام الحديد بنحو 95.75 دولارًا.

- فحم الكوك يباع بسعر 320 دولارًا.

- خردة الصلب تباع بسعر 493 دولارًا.

- البليت بسعر 663 دولارًا.

- لفائف الأسلاك بسعر 735 دولارًا.

- المسطحات تباع بسعر 790 دولار.

شعبة مواد البناء: الأسواق تترقب سعر جديد لحديد التسليح

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الأسواق في حالة ترقب سعر جديد لحديد التسليح شهر ديسمبر القادم.

وأضاف الزيني، أن ترجع الأسعار العالمية للخامات لن ينعكس على السوق المحلي بشكل كبير، مرجعًا ذلك إلى زيادة أسعار الشحن ووجود مخزون لدى الشركات المنتجة بأسعار مرتفعة أدى لعدم تراجع الأسعار.

وأشار الزيني، إلى أن الطلب على مواد البناء يشهد هدوءًا خلال الأيام الماضية، بسبب تراجع عمليات البناء، وخاصة للقطاع العائلي الذي يمثل 60%من حجم الطلب على قطاع البناء بسبب دخول موسم الشتاء.