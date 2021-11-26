تذبذب عالمي واستقرار محلي في أسعار حديد التسليح اليوم الجمعة 26 نوفمبر

سجلت أسعار حديد التسليح في كافة المحافظات، استقرارها للشهر الثاني على التوالي محليا، وعانت من التذبذب عالميا بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى.

وفي إطار الخدمات اليومية والمختلفة، التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض سعر حديد التسليح اليوم الجمعة، 26 نوفمبر 2021، على الصعيد المحلي والعالمي، على النحو التالي:

أسعار حديد التسليح اليوم

-يباع حديد عز بسعر 15600 جنيه.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد عطية بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المراكبي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد سرحان بـ15100 جنيه.

- يباع حديد مصر استيل بسعر 15100جنيه

- يباع حديد المصريين بسعر 15300 جنيه.

- يباع حديد الكومى بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المعادي بسعر 15100 جنيه.

أسعار المادة الخام لحديد التسليح عالميا

تتذبذب الأسعار بين الارتفاع والانخفاض في أسعار المواد الخام لحديد التسليح، اليوم الجمعة، 26 نوفمبر 2021، على النحو التالي:

- يباع سعر خام الحديد بنحو 103 دولارًا.

- فحم الكوك يباع بسعر 320 دولارًا.

- خردة الصلب تباع بسعر 493 دولارًا.

- البليت بسعر 663 دولارًا.

- لفائف الأسلاك بسعر 795 دولارًا.

- المسطحات تباع بسعر 795 دولار.

شعبة مواد البناء تكشف أسباب استقرار الحديد

سجلت مبيعات حديد التسليح هدوء في الأسعار والمبيعات اليوم الجمعة، 26 نوفمبر 2021، وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك هدوءًا في الطلب على مواد البناء خلال الأيام الماضية، بسبب تراجع عمليات البناء، وخاصة للقطاع العائلى الذي يمثل 60%من حجم الطلب على قطاع البناء بسبب صعوبة الحصول على تراخيص البناء ودخول موسم الشتاء.

وتترقب الأسواق بداية الشهر المقبل الإعلان عن سعر جديد لسعر حديد التسليح حيث تعلن الشركات عن الأسعار الجديدة لطن الحديد بداية كل شهر .