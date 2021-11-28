إزالة 82 حالة بناء مخالف على أملاك الدولة وحرم السكة الحديد بالخانكة

شنت محافظة القليوبية حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة مساكن أبو زعبل بمدينة الخانكة، بحضور عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء مروان حبيب، واللواء عمرو أبو رية مساعدي مدير أمن القليوبية، وذلك في إطار تنفيذ فعاليات الموجة 18 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة و الأراضي الزراعية وحرم النيل والسكه الحديد.

المخالفات تنوعت ما بين أسوار وجراجات ومسلحات خرسانية

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 82 حالة تعدي على أملاك السكة الحديد بمساحة 7580م2، وتنوعت المخالفات ما بين أسوار وجراجات ومباني بالطوب الأبيض والمسلحات الخرسانية وقد تمت الإزالة الفورية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ القليوبية: لن نسمح بالتعدي على أملاك الدولة

وأكد محافظ القليوبية، أنه لن يُسمح بالتعدي على أراضي أملاك الدولة بأي حال من الأحوال، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعتدين وإزالة تلك التعديات فورا.

ووجه محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهود إزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وردع المخالفين مع المتابعة الدورية للحالات التي تم إزالة التعديات منها، لضمان عدم تكرار المخالفة وتحقيق الانضباط، وأكد المحافظ أيضا على استمرار أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بأي طلبات تقنين، وغير راغبين في تنفيذ القانون وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها، ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضي المنفعة العامة.

وأشار إلى أنه يتم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية، في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقًا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين.

وتابع المحافظ الجولة بمتابعة أعمال إزالة باقي المباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري بالمرحلة الثالثة بحي غرب شبرا الخيمة مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة، حيث تم الانتهاء من صرف التعويضات لأصحاب العقارات، ووجه الهجان بدفع الأعمال وتذليل العقبات وزيادة عدد المعدات وعربات النقل لإزالة مخلفات هدم المباني أولا بأول.