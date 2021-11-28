طريقة معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة.. خطوة بخطوة

خدمات كثيرة قدمتها الحكومة المصرية عبر وزاراتها وهيئاتها المختلفة إلكترونياً، في ظل التحول الرقمي والميكنة التي تسعى إليها مؤسسات الدولة، للحد من الزحام والتكدس وإنجاز الخدمات في سرعة وجودة عالية، كان أبرزها إنهاء جميع المعاملات الخاصة بالمرور، خاصة أصحاب السيارات الذين كانوا يقضون ساعات طويلة في مقار الإدارات المرورية، كذلك في حال الاستعلام عن مخالفات خاصة بسيارتهم، لتقوم النيابة العامة بتوفير خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة من خلال موقعها الإلكتروني.

8 خطوات لمعرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة

توضح «الوطن» خلال الأسطر التالية، خطوات وطرق الاستعلام عن المخالفة المرورية لسيارتك من خلال رقم اللوحة، فكل ما تحتاجه هو جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول مزود بشبكة ال‘نترنت، واتباع الخطوات التالية:

1) الدخول على موقع النيابة العامة من خلال هذا الرابط.

2) اختيار خدمات نيابة المرور.

3) الضغط على أيقونة الاستعلامات.

4) اختيار أيقونة مخالفات رخص المركبات.

5) بعد الضغط على أيقونة مخالفات رخص المركبات يظهر لك حسب نوع اللوحة إذا كانت اللوحة حروف وأرقام أو إذا كانت أرقام فقط.

6) بعد إدخال رقم اللوحة سواء كانت حروف وأرقام أم أرقام فقط، يتمّ الضغط على أيقونة «إجمالي المخالفات».

7) في حال وجود اعتراض على المخالفة يتم الضغط على «رجوع» واختيار أيقونة التظلمات.

8) في حال عدم وجود أي مشكلة أو اعتراض على المخالفة يمكن الضغط على أيقونة «رجوع» واختيار الدفع.

وكان موقع النيابة العامة، أتاح العديد من الخدمات الإلكترونية التي شملت ليست فقط خدمات المرور وإنَّما خدمات نيابات الأسرة، وخدمات وثائق الأحوال الشخصية، وخدمات النيابة الجنائية، كما أتاحت أيضاً خدمة تقدم العرائض الموحدة إلى النائب العام، فضلاً عن تخصيص جزء بالتوعية القضائية للمواطنين مثل حق الاستعانة بمدافع، وحق الادعاء المدني أمام النيابة العامة، وطلب الاستدعاء من النيابة العامة.