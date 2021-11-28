أسعار الأسمنت اليوم الأحد الموافق 28 نوفمبر بالمحافظات

أعلنت شركات الأسمنت، عن ثبات أسعار الأسمنت، اليوم الأحد الموافق 28 نوفمبر، في كافة المحافظات.

شعبة ألأسمنت استخدام الفحم يقلل الأسعار

وقال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار الأسمنت مستقرة في الأسواق.

وتابع إسطفانوس، أن أستخدام مصانع الأسمنت للفحم بدلًا من الغاز، له أثر كبير جدًا في تجنب الصناعة أي تغيرات في التكلفة، بعد تغير أسعار الغاز الطبيعي للمصانع في الفترة الأخيرة.

وأشار رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إلى أن صناعة الأسمنت تعاني بالأساس من مشكلات كبيرة بسبب ضعف الطلب وعدم القدرة على المنافسة وارتفاع التكلفة.

أسعار الأسمنت المسلح اليوم

سجّلت أسعار الأسمنت المسلح، استقرارًا سعريًا، اليوم الأحد، 28 نوفمبر في الأسواق، على النحو التالي:

- أسمنت المسلح يباع بسعر 1085 جنيهًا.

- أسمنت النصر يباع بسعر 1060 جنيهًا.

- أسمنت وداي النيل يباع بسعر 1030 جنيهًا.

- أسمنت لافارج المخصوص يباع بسعر 1070 جنيهًا.

- أسمنت المخصوص يباع بسعر 1070 جنيهًا.

ـ أسمنت حلوان يباع بسعر 1070 جنيهًا.

- أسمنت السويدي يباع بسعر 1100 جنيه.

- أسمنت المسلة يباع بسعر 1000 جنيه.

أسعار الأسمنت الأبيض

واصل سعر الأسمنت الأبيض استقراره، بداية الأسبوع الجاري في كافة المحافظات على النحو التالي:

- الأسمنت الأبيض «العادة»، يباع بسعر 2500 جنيه.

- أسمنت سوبر سيناء يباع بسعر 2450 جنيهًا

- أسمنت الواحة الأبيض يباع بسعر 2420 جنيهًا

- أسمنت «سوبر رويال» يباع بسعر 2380 جنيهًا.

- أسمنت «رويال العادة» يباع بسعر 2430 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط، استقرارًا في كافة أسواق المحافظات، كالتالي:

- أسمنت أسيوط «إيه وان» يباع بسعر 810 جنيهات.

- أسمنت الواحة يباع بسعر 820 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم

سجّل الأسمنت المقاوم، اليوم الأحد 28نوفمبر، استقرارًا سعريًا في المحافظات، وجاءت أسعاره كما يلي:

- مقاوم المسلح يباع بسعر 1130 جنيهًا.

- أسيك سي وتر يباع بسعر 1070 جنيهًا.

- أسمنت قاهر البحار يباع بسعر 1130 جنيهًا.

- أسمنت السويس «سي وتر» يباع بسعر 1120 جنيهًا.

- أسمنت السهم يباع بسعر 1070جنيهًا.

أسعار الجبس

سجلت أسعار الجبس في السوق المحلية استقرارا اليوم الأحد، 28 نوفمبر 2021 كالتالي:

- يباع جبس سيناء بسعر 850 جنيهًا.

- يباع جبس العامرية بسعر 650 جنيهًا.

- يباع سعر جبس السويس يباع بسعر 580 جنيهًا.

- يباع سعر جبس الدولية بسعر 710 جنيهات.

-يباع سعر جبس المعمار بسعر 690 جنيهًا.

- يباع جبس مصر سيناء 650 جنيهًا.