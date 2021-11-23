«التعليم» تكشف مصير طلاب الثانوية الممتنعين عن اللقاح من دخول الامتحان

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا نية لمنع طلاب الثانوية العامة 2022، غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا من دخول الامتحانات، والتي من المقرر أن يتم عقدها يوم السبت 11 يونيو، طبقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

لن يتم ربط الامتحانات بالتطعيم بلقاح كورونا

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لن يتم ربط دخول الطلاب المدارس أو أداء امتحانات وكتابة استمارة الثانوية العامة بالحصول على لقاح كورونا، مشيراً إلى أن القانون لا يوجد فيه نص بربط كتابة الاستمارة أو دخول الامتحانات بالتلقيح، مؤكدًا أن هذا لا يعني عدم حصول الطلاب على لقاح فيروس كورونا.

تعليمات بسرعة تسجيل الطلاب لتلقي اللقاح

وأشار المصدر، إلى أن هناك تعليمات للمدارس بالتنبيه على الطلاب لسرعة التسجيل للحصول عليه، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية سوف تنظم قوافل لطلاب المدارس، لتطعيم أكبر عدد ممكن وتشجيعهم على التلقيح.

وفيما يتعلق بالمعلمين غير المتلقين للقاح كورونا، أوضح المصدر، أن الوزارة تتابع المديريات والمعلمين الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا، والتنبيه على المعلمين والإداريين، بضرورة التسجيل على موقع وزارة الصحة و التوجه للتطعيم في المواعيد المحددة لهم.

وقال، إن نسبة الحاصلين على لقاح كورونا من المعلمين والإداريين بجميع المنشآت التعليمية «المديريات والإدارات التعليمية والمدارس»، تخطت الـ96%.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، مواعيد امتحانات النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية، طبقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وهي كالتالي:-

- يوم السبت 11 يونيو امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.

- يوم السبت 21 مايو الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية.

- يوم السبت 11 يونيو الامتحانات العملية للدبلومات الفنية.