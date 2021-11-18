التعليم: تدريب طلاب أولى ثانوي على استخدام تابلت المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الانتهاء من تسليم تابلت المدارس لجميع طلاب الصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية بإجمالي 634 ألف جهاز تابلت، طبقًا للجدول التي أعدته وزارة التربية والتعليم، بعد تسليم الأوراق المطلوبة وإقرار ولي الأمر، وإيصال تأمين التابلت.

تابلت المدارس يعمل بكفاءة لمدة ست سنوات

وأعلنت وزارة التعليم، توزيع جهاز التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي العام، وأنه سيعمل بكفاءة عالية لمدة 6 سنوات، أي يمكن لأي طالب أن يستخدمه في التعليم حتى الفرقة الثالثة بالجامعة، مشيرة إلى أنه أعلى من جهاز التابلت الذي تم توزيعه على الدفعات السابقة في الثانوية العامة.

تفعيل أجهزة التابلت وربطها بمنصات التعلم

وأشارت الوزارة، أن المدارس قامت بتفعيل أجهزة التابلت بالمدارس وربطها بمنصة التعلم على بنك المعرفة قبل تسليمها للطلاب، مؤكدة أن جميع الأجهزة دخلت على منصة التعلم ويستطيع الطالب الدخول والمذاكرة ومراجعة دروسهم، وأن منصات التعلم الموجودة على أجهزة التابلت تتضمن محتوى هائل من المراجع والفيديوهات بجانب كتاب المدرسة حيث تم توفير نسخة pdf، في جميع المواد الدراسية.

تدريب الطلاب علي استخدام أجهزة التابلت

ونوهت وزارة التعليم، بأنه سيتم تدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت والامتحان بنظام التقييم الجديد بشكل تدريجي من خلال الحضور بالمدرسة، استعدادًا لامتحانات نصف العام الدراسي والتي تبدأ منتصف يناير المقبل.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة

حددت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021، مواعيد امتحانات النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية، طبقا للخريطة الزمنية، وترصدها «الوطن» في السطور التالية:

- يوم السبت 11 يونيو امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.

- يوم السبت 21 مايو الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية.

- يوم السبت 11 يونيو الامتحانات العملية للدبلومات الفنية.