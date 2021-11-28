مصر تحتفي بـ«يوم المتوسط»: التعاون مهم لمواجهة التحديات المشتركة

تحتفل مصر وسائر الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط، بـ«يوم المتوسط» اليوم، والذي اعتمدته دول الاتحاد من أجل المتوسط كعيد للمتوسط العام الماضي، في ذكري اليوبيل الفضي لعملية برشلونة، التي أُطلقت في عام 1995 وأسست للتعاون المتوسطي.

يوم المتوسط

وذكرت وزارة الخارجية بحسب بيان، أنّ مصر تحتفي بيوم المتوسط إيمانا بالهوية والانتماء المتوسطي للدول على ضفتي البحر المتوسط، حيث لعبت دورا فريدا على مر العصور في التواصل عبر المتوسط، بفضل موقعها المتميز وتواصل الثقافات والحضارات على أرضها، وهو ما تعكسه مدينة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية باقتدار.

الاتحاد من أجل المتوسط

وتابعت الوزارة في بيانها: «احتلت الهوية المتوسطية مساحة مهمة في الفكر المصري، ولعبت مصر دورا كبيرا للدعوة لوحدة متوسطية منذ تسعينيات القرن الماضي، والتي تبلورت على مدار سنوات في المؤسسات المتوسطية الحالية وأبرزها الاتحاد من أجل المتوسط، ومؤسسة آناليند للحوار بين الثقافات والتي تستضيفها مدينة الإسكندرية».

مواجهة التغير المناخي والهجرة غير الشرعية

وأتمّ البيان: «تنتهز مصر هذه المناسبة للتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي المتوسطي لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة وعلى رأسها التغير المناخي والهجرة غير الشرعية والتطرف والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.