«الأمصال واللقاحات البيطرية»: مصر عرضة لانتقال الأوبئة من دول الجوار

قال الدكتور محمد سعد، مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية، إن هذا المعهد هو الأقدم على مستوى الشرق الأوسط والعالم في إجراء الأبحاث التطبيقية لإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية، حيث ينتج ما يقرب من 72 لقاحا لحماية الثروة الحيوانية والداجنة.

المعهد يراعي الجودة والأمان في اللقاحات

وأضاف مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن المعهد يراعي الجودة والأمان في اللقاحات، وحاصل على 3 شهادات دولية، ويُدار طبقا لمواصفات شهادات الاعتماد ويعمل تطوير خطته الإنتاجية والأدوات التكنولوجية المستخدمة.

الفيروسات والبكتيريا عبارة عن كائنات حية تدافع عن نفسها

وتابع مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية، أن الفيروسات والبكتيريا عبارة عن كائنات حية تدافع عن نفسها بصفة مستمر لذا فإنها تلجأ إلى التحور، وبالتالي فإن المعهد والجهات المعنية الأخرى تتابع الوضع بشكل مستمر، وفي حال وجود أي تغيير في الفيروسات يتم التعامل معها، كما سجلت 18 لقاحا جديدا.

وأردف مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية: «مثلما حبانا الله بموقع جغرافي جعل مصر تتواصل مع عدد كبير من الدول، فإن ذلك جعلها عرضة لانتقال الأمراض الوبائية من دول الجوار بشكل مستمر، وهو ما يدفع إلى اليقظة من أجل ضمان التعامل الأمثل مع هذه الأحداث».

وزير الزراعة وجه بضرورة إيفاد لجان إرشادية متخصصة لجميع المحافظات

وأشار مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه بضرورة إيفاد لجان إرشادية متخصصة لجميع المحافظات، لأن المعهد لديه 19 منفذا على مستوى الجمهورية في الوجه القبلي والوجه البحري، موضحًا أنه يتم عقد ندوات توعوية وإرشادية للمربين عبر تلك المنافذ، كما يتم من خلالها توفير اللقاحات.