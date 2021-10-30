وزارة الزراعة تختتم دورة «الأمراض الوبائية» بمشاركة متدربين أفارقة

اُختتمت فعاليات الدورة التدريبية الدولية التي تنفذها وزارة الزراعة، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال معامل الوزارة ممثلاً في معهد بحوث الصحة الحيوانية، ووزارة الخارجية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، تحت عنوان «المحاجر البيطرية والقدرات التشخيصية للحماية من الأمراض الوبائية العابرة للحدود والتي تؤثر على التجارة البينية في إفريقيا».

25 متدربا من 16 دولة إفريقية شاركوا في الدورة

واستفاد من الدورة 25 متدرباَ من 16 دولة إفريقيا يتحدثون باللغتين الإنجليزية والفرنسية على مدار خمسة أيام عملية في المعهد، وزيارة ميدانية حقلية لمحجر بيطري نموذجي، للتعرف على الأساليب الحديثة والمتطورة في المحاجر والمعامل البيطرية.

وفى حفل الختام، استعرض الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، الجهود المبذولة من وزارتي الزراعة والخارجية لتنفيذ تلك الدورات على الرغم من مرور القارة والعالم بالموجة الرابعة لـ«كوفيد 19»، وأشاد بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الاحتياطية أثناء تنفيذ الدورة.

كما أشاد بالتعاون المستمر بين معامل مركز البحوث الزراعية والمعامل الإفريقية، لتنفيذ التنمية الزراعية المستدامة في القارة.

ووجه الدكتور ممتاز شاهين، مدير المعهد، الشكر والتقدير لوزير الزراعة لدعمه وتشجيعه المستمر لتطوير وتحسين وزيادة معدلات الأداء بمعامل وزارة الزراعة، وحثه المستمر للعمل كفريق واحد بروح واحدة لتحقيق هدف التنمية الزراعية المستدامه لمصر والدول الإفريقية.

كما وجه الشكر لوزارة الخارجية، ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، لما بذلوه لتننظيم تلك الدورة والدورات المستقبلية لرفع قدرات وبناء مهارات الأطباء بالمعامل الإفريقية لزيادة التبادل التجاري بين دول القارة.

واستمع «شاهين» إلى رغبات المتدربين من الأقطار الإفريقية الشقيقة، ووجه تعليماته إلى إدارة التدريب بتنفيذ سلسلة من الدورات المطلوبة، والتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتنفيذ متطلباتهم التدريبية.

وفى نهاية الحفل، تم توزيع الشهادات على المتدربين الذين أشادوا بالاستقبال الحافل منذ وصولهم المطار وكرم الضيافة.