رحلة الحرام انتهت بذبح أربعيني على يد صديقه بالفيوم.. مخدرات وقمار

اجتمع الأصدقاء السبعة كعادتهم في منزل أحدهم في منطقة نائية وسط أراض زراعية بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، يلهون معاً ويتناولون المواد المخدرة ويلعبون القمار، ودور تلو الآخر ظل «جمعة» الرجل الأربعيني يكسب المال المرة تلو الأخرى، حتى انتزع أموال أصدقائه الستة بالكامل، بينما لم يخسر هو ولو مرة واحدة، ثم جمع الأموال، وهو ينفث دخان «سيجارة» فرحاً بانتصاره بينما غادر أصدقاؤه ليستمتع بتلك الأموال، إلا أنّ ذلك لم يعجب صاحبه الذي قرر الانتقام، فاتصل بصديقه مرة أخرى طالباً منه العودة لاستكمال اللعب.

العثور على جثة أربعيني

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود بلاغاً من أهالي عزبة الصبيحات بعثورهم على جثة أربعيني في مصرف مياه بين الأراضي الزراعية بنطاق القرية.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور، انتقل ضباط قسم الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة جمعه محمود بكري سعد، 47 سنة، مذبوحاً وملقى في مصرف مياه، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

فريق بحث يكشف تفاصيل الجريمة

وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث مركز سنورس، والذي عمل ليلاً نهاراً لسرعة ضبط الجناة، حيث تبينّ أنّ الصديق المقرب وراء قتل الأربعيني، انتقاماً منها بسبب خسارته في القمار واستحواذه على كل أمواله.

«محمد» استدرج صديقه وذبحه وألقى جثته

وكشفت جهود فريق البحث، أنّ المجني عليه اعتاد لعب القمار مع أصدقائه في منزل حديث البناء بالأراضي الزراعية بالقرب من مكان العثور على الجثة، وأنّه في ليلة مقتله فاز المجني عليه وحصد كل الأموال عدة مرات، فقرر صديقه ويدعى محمد سيد، الانتقام منه، فاتصل به وأخبره أنّه أحضر أموال ويريد اللعب مجدداً.

الطمع قل ما جمع وأنهى حياته

وأوضحت التحريات، أنّ «جمعة» فرح كثيراً بنبأ إحضار أصدقائه أموال أخرى ورغبتهم في لعب القمار مجدداً، معتقداً أنّ أرباحه ستزيد إلا أنّ أحدهم كان قد قرر إنهاء حياته انتقاماً منه واستعادة أمواله، فعاد إلى المنزل، بينما كان صديقه يختبئ وراء الحائط، وما إن دخل المنزل إلا وضربه بسلاح أبيض في رقبته فسقط غارقاً في دمائه ثم واصل صديقه ذبحه وأخذ الأموال من بين طيات ملابسه.

التخلص من الجثة وسلاح الجريمة

وعقب ارتكاب جريمته، قرر محمد التخلص من الجثة وإخفاء آثار الجريمة، فحمل صديقه وسار به قليلاً ثم ألقاه في مصرف مائي بين الأراضي الزراعية، وأخفى سلاح الجريمة، معتقداً أنّه سينفذ من فعلته.

ضبط الأصدقاء الستة وتحديد الجاني

وضُبط الأصدقاء الستة الذين اعترفوا بلعبهم القمار ثم رحيلهم فور خسارتهم، موضحين أنّ أحدهم كان مستاءاً من خسارته ورفض تقبل الهزيمة، وبضبطه ومواجهته اعترف بقيامه بقتل صديقه والتخلص من جثته انتقاماً منه ولاستعادة أمواله.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.