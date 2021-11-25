العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها بطنطا.. والتحريات: شبهة جنائية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية على جثة ربة منزل، مقتولة داخل شقتها بمنطقة العجيزي، بمدينة طنطا، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث، حيث تتوافر فرص الشبهة الجنائية.

شبهة جنائية

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا، يتضمن وورد بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل، داخل شقتها في منطقة العجيزي، أول طنطا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة أول طنطا، الى مكان الحادث، وتبين من التحريات التي قام بها الرائد يوسف الجندي، رئيس مباحث قسم شرطة أول طنطا، أن ربة المنزل عقب عليها داخل شقتها جثة هامدة والواقعة بها شبهة جنائية، وتورط بعض الأشخاص في قتلها، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة كشف ملابسات الحادث، وضبط المتهمين.

تفريغ الكاميرات

ومن جانبها تكثف الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية من جهودها، من أجل كشف ملابسات الحادث وسرعة ضبط الجناة، وتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة وعمل التحريات اللازمة، وتقديم المتهمين إلى العدالة، وتشير التحريات الأولية أن وراء الواقعة شخصين رجل وسيدة، جار تحديد هويتهما وضبطهما.