العثور على جثة شاب على سلم منزل «عشيقته» في ظروف غامضة بمدينة نصر

تكثف مباحث القاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب على سلم أحد العقارات المقيمة به فتاة تربطها علاقة به، في دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة، وضبط وإحضار العشيقة، التي تبين من خلال معاينة مسرح الجريمة بأنها هربت من منزلها.

بداية البلاغ

كان مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر، تلقى بلاغا بالعثور على جثة شاب على سلم أحد العقارات بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة «محمود خ م»، 31 سنة، وبالفحص تبين وجود إصابة في رأس المجني عليه، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسة الداخلية والخارجية، وكشفت التحريات بأن الشاب تربطه علاقة غير شرعية مع إحدى السيدات المقيمة بالعقار، وتم مشاهدته من قبل سكان العقار أثناء تردده عليها، وأوضحت التحريات بأنه من خلال فحص كاميرات المراقبة، تم رصد المجني عليه أثناء دخولة العقار، وبعد فترة رصدت كاميرات المراقبة هروب العشيقة وبصحبتها أطفالها.

ضبط وإحضار العشيقة

وتكثف مباحث القاهرة جهودها لضبط وإحضار العشيقة، بناء على قرار النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تشريح الجثة

وقال مصدر بالطب الشرعي، إنه تم تشريح الجثة التي عُثر عليها على سلم أحد العقارات المقيمة به عشيقته، وأضاف المصدر أنه بإجراء الصفة التشريحية، بناء على قرار النيابة العامة بالتشريح لبيان سبب الوفاة، تبين وجود إصابة برأس المتوفى ورجحت بأنها تكون نتيجة سقوطه من أعلى السلم، وأوضح المصدر بأنه تم أخذ عينات من الجثة وتم إرسالها إلى المعمل الطبي بالمصلحة لتحليلها لتحديد سبب الوفاة.