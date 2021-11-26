العثور على جثة متعفنة لشاب داخل منزله بالأميرية

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنى لشاب داخل منزله في الأميرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة، وإيضاح ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الشاب لسماع أقوالها حول ملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدًا لتفريغها لفحص المترددين على العقار.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة الأميرية بلاغًا بالعثور على جثة شاب داخل منزله في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبيّن العثور على جثة شاب يدعى «محمد.س.ر.ح» في العقد الرابع من عمره، وبالفحص تبيّن أن الجثة في حالة تعفن.

كما تبين من خلال المعاينة أن الشاب، مرتديًا كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وأظهرت معاينة الشقة سلامة جميع منافذها، كما تبيّن عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تقرير الطب الشرعي حول الواقعة

من جانبه، قال مصدر بالطب الشرعي، إنه بناءً على قرار النيابة العامة تم إجراء الصفة التشريحية على جثمان الشاب، لبيان سبب الوفاة، وتبين من خلال التشريح بأنه لا توجد إصابات ظاهرية على جثته.

وأضاف المصدر، أنه تم أخذ عينات معوية من جثمان المتوفي، وإرسالها إلى المعملين الطبي والكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، لتحليلها لبيان سبب الوفاة.

جثة شاب أمام منزل عشيقته في مدينة نصر

وعلى صعيد آخر، تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة جهودها، لضبط ربة منزل عُثر على جثة عشيقها أمام منزلها، بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر في ظروف غامضة، وكشفت التحريات بأن الشاب المتوفى كان على علاقة غير شرعية بسيدة في العقار الذي عثر على جثته به.