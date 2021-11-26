كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالفيوم وضبط مرتكب الواقعة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من «أحد الأشخاص» بغياب شقيقه «ميكانيكي، له معلومات جنائية» بالدراجة النارية خاصته وفي وقت لاحق تم العثور على جثة شقيقه والدراجة النارية بدائرة مركز شرطة سنورس.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة «أحد الأشخاص، مقيم بذات المنطقة».

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة حيث استدرج المجني عليه بالدراجة النارية الخاصة به وتعدى عليه بسلاح أبيض «مطواة» بعدة طعنات واستولى على «هاتفه المحمول – مبلغ مالي»، وذلك لخلافات مالية بينهما، وأرشد المتهم عن «الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه - المبلغ المالي المستولى عليه - الأداة المستخدمة»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.