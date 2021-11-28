«المصل واللقاح»: متحور «أوميكرون» ظهر نتيجة عدم وجود منظومة تلقيح قوية

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن عدم وجود منظومة تلقيح قوية في الدول يؤدي إلى زيادة معدلات انتشار الفيروسات، ما ينتج عنه ظهور المتحورات، مثل «أوميكرون».

«أوميكرون» أول متحور تضعه منظمة الصحة العالمية في دائرة الاهتمام المقلق

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن أوميكرون أول متحور تضعه منظمة الصحة العالمية في دائرة الاهتمام المقلق، بسبب وجود تحور في الشوكة البروتينية التي تعتبر أول جزء في الفيروس يواجهه اللقاح، لذا فإنه من المحتمل ألا تتعرف لقاحات كورونا على الشوكة البروتينية لهذا الفيروس.

يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح: «يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحصول على اللقاحات، لأنها الحماية الوحيدة لحماية المواطنين من أي تحور قد يحدث في مصر، ولا أعتقد أن متحور أوميكرون لن يؤثر بنسبة كبيرة على منظومة اللقاحات».

العالم يخشى من الهروب المناعي

وأردف رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح: «العالم يخشى من الهروب المناعي، أي أن المتحور قد يؤثر على مناعتنا دون أن نتعرف عليه، لكن منظمة الصحة العالمية صرحت بأن هذا الموضوع قيد الدراسة، وحتى الآن اللقاحات فعالة، ولم يثبت حتى الآن أن المتحور الجديد أكثر خطورة من المتحورات السابقة».