مستشفيات الغربية تواجه متحور كورونا الجديد برفع درجة الاستعداد القصوى

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن جميع مستشفيات المحافظة رفعت حالة الطوارئ القصوى استعداد للتعامل بشكل فوري مع أي حالة إصابة تظهر بمتحور كورونا الإفريقي.

وأوضح أنه يتابع بشكل يومي الأوضاع وسير العمل داخل أقسام العزل في مستشفيات الحميات والصدر ومراكز اللقاحات، وهناك تنسيق مع المطارات والمواني من أجل رصد قدوم اي شخص من الخارج من أبناء المحافظة وخاصة من دول أفريقيا وإجراء الفحوصات الطبية له ومتابعة حالته الصحية.

تطوير مستشفى صدر طنطا

وذكر وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن أعمال التطوير والصيانة تتم على قدم وساق داخل مستشفى صدر طنطا، وفي الوقت ذاته يتم استقبال المرضى وتوفير الخدمات الطبية لهم.

وأشار إلى أنه قرر تشكيل لجنة مكبرة يرأسها الدكتور هشام شيحة مدير عام الطب العلاجي، لمتابعة تطوير مستشفي صدر طنطا والوقوف على التحديات وكيفية معالجتها ودور المشاركه المجتمعية فى المساهمة الفعاله فى الإنتهاء من تطوير المستشفى وتوفير الأجهزة حسب الأولويات، والانتهاء من تركيب الأسانسيرات وتطوير سكن الاطباء وقاعة الاجتماعات الخاصه بالزماله والتغلب على التحديات فى أقرب وقت لاستلامها.

آليات متحور كورونا الجديد

وقال الدكتور هشام شيحة، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بالغربية، إن اللجنة ضمت مدير ادارة التمريض، مدير إدارة الصيانة، ومسؤول الشراء الموحد بالمديرية، ومدير المشتريات بالمديرية وإدارة التخطيط بالمديرية، وتم المرور على أقسام المستشفى المختلفة للتأكد من توفر المستلزمات والواقيات، والأدوية واتباع معايير الجوده ومكافحة العدوى والإجراءات الاحترازية واتباع أحدث بروتوكول العلاج لفيروس كورونا لمواجهة الموجه الرابعة والاستعداد التام لمتحور كورونا الافريقي، ومتابعة سير العمل وتوافر الطاقم الطبى.

التغلب على الصعوبات

كما اجتمع الدكتور هشام شيحة بجميع العاملين للحث على كيفية التغلب على الصعاب والتحديات، والعمل بروح الفريق وإظهار الإيجابيات والاستغلال الأمثل إلى جميع الموارد المتاحة، وتوظيف الجميع فى الأعمال المناسبة وذلك تطوير المنظومة الصحية.