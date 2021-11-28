«الأنفاق»: إجراءات مشددة بأماكن القطار الكهربائي بسبب متحور كورونا الجديد

كشف اللواء الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن مواصلة الهيئة تنفيذ جميع أعمال مشروع القطار الكهربائي «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان»، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 أنفاق بنسبة 100%، وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين لمسار القطار وهما «نيو هليوبوليس وبدر»، مؤكدًا أن المشروع سيتم تنفيذه على 4 مراحل.

إجراءات صارمة بأماكن القطار الكهربائي بسبب متحور كورونا الجديد

وقال والي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه شدد على تنفيذ إجراءات صارمة ومشددة بجميع أماكن تنفيذ مشروع القطار الكهربائي، بسبب متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين، من خلال الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية واستخدام جميع إجراءات التعقيم والتطهير، علاوة على تطهير جميع معدات المشروع.

متحور كورونا الجديد لم يؤثر على أعمال تنفيذ القطار الكهربائي

وأكد رئيس القومية للأنفاق، على عدم تأثر أعمال تنفيذ القطار الكهربائي بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»، موضحًا أن موعد تشغيل القطار الكهربائي أمام الركاب سيكون مطلع العام الميلادي الجديد 2022.

ونوه رئيس القومية للأنفاق، إلى أنه تم البدء في تركيب الكمر المعدني للمشروع، والذي يمر متقاطعا مع مسار المونوريل، ويصل طول الكمرة 35 متر وتزن 70 طن.

تنفيذ القطار الكهربائي على 4 مراحل بـ19 محطة

وأوضح والي، أن القطار الكهربائي، سيقدم خدمات أوروبية لجميع الركاب، وسيكون مفخرة لجميع المصرين، لافتا إلى أنّ المشروع سيتم تنفيذه على 4 مراحل بعدد 19 محطة، ونسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلتين الأولى والثانية 93% بعد الانتهاء من 4 كباري سيارات داخل المشروع، وتشغيلها تجريبيًا أمام حركة السيارات، وهي: «الهايكستب، المستقبل 1، المستقبل 2، والشروق»، والمرحلة الثالثة تشمل 4 محطات، وهي: «كاتدرائية الميلاد - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية – العاصمة المركزية وهي المحطة التبادلية مع القطار الكهربائي السريع».

مد مسار القطار الكهربائي إلى قلب العاشر من رمضان

وأشار، إلى أن الهيئة تقوم بشكل دوري بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، مؤكدا أنّ المرحلة الرابعة ستكون بمد مسار القطار الكهربائي إلى قلب مدينة العاشر من رمضان، لخدمة المواطنين من الطلبة والعاملين في المنطقة الصناعية المقيمين بالعاشر من رمضان، والأهالي، ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3 كم، وبعدد محطات 19 محطة بعد إضافة «غرب العاشر – العاشر من رمضان – ومركز المدينة».