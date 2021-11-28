خطوات تسجيل لقاح كورونا من الهاتف المحمول بعد ظهور المتحور الأفريقي

شدد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، على ضرورة التوسع في نقاط ومراكز تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد لتطعيم المواطنين في المناطق ذات الكثافة المرتفعة والأكثر ازدحامًا، ضمن من خطة الوزارة للتوسع في توفير اللقاحات وتطعيم المواطنين وتأمين التجمعات ذات الكثافة، مؤكدا الالتزام بالإجراءات الاحترازية المُنفذة بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، وتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمة.

لقاحات فيروس كورونا

وأكدت وزارة الصحة والسكان على أن لقاحات فيروس كورونا والالتزام بتدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالتباعد البدني وارتداء الكمامات واستخدام مطهرات الأيدي، مازالت هي حائط الصد الأول للوقاية من الإصابة بالفيروس.

خطوات تسجيل لقاح كورونا من الهاتف المحمول

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» خطوات تسجيل لقاح كورونا، إذ تناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، باتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول على رابط موقع حجز لقاح كورونا المستجد من الهاتف المحمول.

ـ تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم للحصول على الخدمة، منها الاسم، والرقم القومي، والبيانات الخاصة بالتواصل مع المتقدم، ومنها رقم الهاتف الخاص.

ـ يتلقى القائم بعملية التسجيل، رمز التحقق على الهاتف المحمول الخاص به، للتأكد من صحة الرقم، مع التأكد من وجود حساب واتساب مرتبط بنفس الرقم، لسهولة التواصل.

ـ اختيار المحافظة والمنطقة السكنية، وأقرب وحدة صحية التابع لها متلقي اللقاح، التي يرغب في الحصول على اللقاح من خلالها.

ـ يراعى عند التقديم للحصول على لقاحات كورونا، فيما يخص القطاع الطبي، تحديد الوظيفة ومكان العمل، وجهته سواء حكومية أو خاصة، مع ذكر اسم المستشفى، والأمراض المزمنة التي يعاني منها حال وجودها، والعلاج الذي يتلقاه المتقدم، وحالته الصحية.

ـ إدراج صورة من بطاقة الرقم القومي لمتلقي اللقاح، أو جواز السفر الخاص به، إضافة إلى التقارير الطبية.

ـ الموافقة على الإقرارات الثلاثة، الخاصة بالبيانات الخاصة باللقاح، وصحة البيانات التي أدخلها المتقدم، والموافقة على تلقي الجرعتين من اللقاح.

ـ بعد الموافقة على الإقرارات، يصدر رقم حفظ خاص بالمتقدم يساعد متلقي اللقاح على المتابعة من خلاله.

اللقاحات ما زالت الأداة الرئيسية لمنع الحالات الشديدة

وتتابع وزارة الصحة والسكان، على مدار الساعة الوضع الوبائي في مصر والعالم، بشأن ما تم الإعلان عنه من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا يحمل اسم «أوميكرون»، بالإضافة إلى تقييم جميع الإجراءات والتدابير بشكل مستمر، بحسب تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العالم، مشيرة إلى أن اللقاحات ما زالت الأداة الرئيسية لمنع الحالات الشديدة والوفيات الناجمة عن الإصابة COVID-19، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بقوة على تطعيم عدد أكبر من المواطنين، مع إعطاء الأولوية للفئات المعرضة لخطر كبير.