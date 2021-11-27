الغربية تواجه متحور كورونا الجديد بحصر الوافدين من أوروبا وإفريقيا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى على مستوى أقسام العزل بمستشفيات الحميات والصدر ومراكز اللقاح بالإدارات الصحية، لمواجهه متحور كورونا الجديد.

وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، لـ«الوطن»، إن هناك استعدادات كاملة وفق تعليمات وزارة الصحة، والدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، بتفعيل خطوط الربط مع كل المواني والمطارات لرصد أسماء وبيانات المواطنين الوافدين من دول إفريقيا وأوروبا، لإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة، والتأكد من صحة إصابتهم من عدمه، من خلال إجراء مسحه طبية لكل وافد.

حصر أعداد وأسماء الوافدين من الخارج

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه كلف الدكتور هشام شيحة مدير مستشفيات العلاجية، بضرورة تدشين سلسلة من فرق الترصد بالتنسيق مع الفرق الوقائية بالإدارات الصحية، وتفعيل دور الزائرات الصحية للتوعية وتثقيف المواطنين من كبار السن من الرجال والنساء، للحد من ظاهرة انتشار عدوى فيروس كورونا، بموجب اتباع الخطوات والإجراءات الاحترازية علي مستوي مراكز المحافظة.

عدم اختلاط المشتبه بإصابتهم بكورونا مع أقاربهم

في ذات السياق، وجه وكيل وزارة الصحة تعليماته إلى مساعديه بضرورة التنبيه على كل المترددين على أقسام العزل من الأطباء والطواقم الطبية، بعدم السماح بالاختلاط بين المشتبه بإصابتهم من جهه وأقاربهم وذويهم.

وكشف وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن تطعيم 1.5 مليون مواطن بلقاح كورونا من خلال القوافل الطبية الثابتة والمتنقلة، للحد من تفشي الإصابة بالوباء العالمي وتأمين أرواح وحياة المواطنين خلال الفترة الجارية.